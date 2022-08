Pandora i optur

Smykkeselskabet Pandora præsenterede tirsdag for tredje kvartal i træk et regnskab, hvor smykkesalget når nye højder. Der er tale om det sidste kvartal i 2021 og de to første i 2022.

Det er især i Europa, at forbrugere har haft pungen fremme i Pandoras fysiske butikker eller netbutik i andet kvartal.

Sammenlignet med samme kvartal sidste år er salget vokset med 3 procent. Det kan måske lyde undervældende, men andet kvartal 2021 oplevede nogle helt særlige omstændigheder.

Dengang havde de amerikanske forbrugere lige fået penge fra staten til at stimulere økonomien. Flere amerikanske forbrugere brugte pengene på at købe smykker hos Pandora.

Derfor er salget i USA 12 procent lavere i andet kvartal i år sammenliget med sidste år.

Sammenligner man Pandoras salg med andet kvartal i 2019 - altså før coronaepidemien - var det i år 59 procent større.

Når Pandora trods det stærke udgangspunkt alligevel er vokset, peger selskabet på, at salget i 'vigtige europæiske markeder har leveret tocifret organisk vækst sammenlignet med 2021.'

Også i Mexico vokser salget af Pandora-smykker.

Det fremgår også af regnskabet, at det er en anden verden at sælge smykker i sammenlignet med før corona. Salget via Pandoras netbutikker er næsten fordoblet i 2021 sammenlignet med 2019.