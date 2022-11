Pauser ny Twitter-mulighed

Twitter har sat muligheden for at købe sig til en verificeret bruger på pause. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det skyldes, at Twitter-brugere har misbrugt muligheden for at købe det blå flueben, der før blev givet til verificerede brugere, til at foregive at være kendte personer eller brands.

Samtidig har Twitter indført et gråt badge til brugere, der førhen havde en verificeret bruger. Twitterbrugeren @TwitterSupport, der står for at annoncere brugersupport på Twitter, skrev fredag ud, at man havde lavet et nyt mærke.

- For at bekæmpe falske profiler, har vi tilføjet et 'Officielt'-mærkat til nogle brugere, lød det i tweetet.

Fredag morgen amerikansk tid havde man ikke længere mulighed for at købe sig til en verificeret profil, der ellers var blevet indført for kort tid siden, fordi den nye Twitter-ejer, Elon Musk, gerne vil give 'folket magten'.

Twitter indførte tidligere på ugen muligheden for at købe sig til fluebenet, hvis man bruger Twitter-appen på Iphone. Men den mulighed er altså nu fjernet.

Med den seneste udvikling forsvinder muligheden for at tjene på, at Twitter-brugere skulle betale otte dollar om måneden for at blive verificeret.

Det var eller en mulighed, som verdens rigeste mand og ejer af blandt andet Twitter, Tesla og SpaceX, Elon Musk, havde set for at få virksomheden på ret køl.

Musk købte Twitter sidste måned for 44 milliard dollar - 316 milliarder kroner. Siden har han fyret store dele af ledelsen og 50 procent af det sociale medies medarbejdere.

Han skrev efterfølgende, at firmaet mister i omegnen af fire millioner dollar om dagen, knap 29 millioner kroner.

Efter meldingen om, at brugere skulle kunne købe sig til verificering, har mange annoncører begrænsede sine køb af annoncer på det sociale medie.

Det fik nemlig flere menneskerettighedsorganisationer til at frygte, at misinformation og hadtale lettere ville kunne spredes på Twitter.

Elon Musks køb af Twitter havde oprindelse i, at han ønskede en platform, hvor der var ytringsfrihed.