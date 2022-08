Pelosi afslutter omstridt Taiwan-besøg med vink og håndtryk

Flyet med formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, er ved middagstid dansk tid lettet fra lufthavnen i Taiwans hovedstad, Taipei.

Det viser livebilleder fra lufthavnen i Taipei ifølge Reuters.

Dermed er Pelosis omstridte tur overstået. Hun ankom tirsdag eftermiddag dansk tid.

Før Pelosi gik om bord flyet, trykkede hun hånd med Taiwans udenrigsminister, Joseph Wu, og vinkede farvel fra flyets trappe.

Hun er den mest højtstående amerikanske politiker, som har besøgt østaten i 25 år. Hendes besøg har vakt vrede i Kina, som mener, at Taiwan hører under Kina.

Det mener USA officielt også, men Kina ser Pelosis besøg som en slags legitimering af Taiwan, som betragter sig selv som selvstændigt.

Under turen har Pelosi mødtes med den taiwanske præsident, Tsai Ing-wen, ligesom hun har talt til Taiwans parlament.

- Vi kommer i venskab med Taiwan. Vi kommer i fred for regionen, sagde hun onsdag under et møde med næstformanden for Taiwans parlament.

Præsident Tsai Ing-wen har ifølge nyhedsbureauet Reuters sagt, at hun er glad for Pelosis besøg.

- Vi er taknemmelige for delegationens besøg under disse udfordrende omstændigheder, sagde hun og kalder det en 'demonstration af USA's urokkelige støtte'.

Forud for besøget havde Kina advaret Pelosi mod at gennemføre det. Og advarslerne blev gentaget, efter at Pelosi satte sine fødder i Taiwan.

Med besøget leger hun med ilden, og det kan få konsekvenser, lød det fra det kinesiske udenrigsministerium.

Kort efter Pelosi ankom til Taiwan tirsdag, gik 21 kinesiske militærfly i luften og fløj ifølge Taiwan ind i taiwansk luftforsvarszone.

Militærøvelserne, som Kina betegnede manøvren, mødte stærk kritik fra Taiwan, som mente, at der var tale om 'psykologisk krigsførelse'.

Taiwan er en ø ud for Kina, der blev en republik i 1949, da tabende nationalistiske styrker under den kommunistiske revolution på fastlandet etablerede sig på øen. Der bor 23,6 millioner mennesker.

Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratisk ledede Taiwan agerer som en selvstændig nation.

Den amerikanske regering har i flere omgange understreget, at Pelosi er på besøg i Taiwan af egen drift, og at det ikke er et udtryk for, at USA anerkender Taiwan som selvstændigt.