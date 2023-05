PensionDanmark får ny topchef

Departementschefen i Finansministeriet, Peter Stensgaard Mørch, skal være administrerende direktør i pensionsselskabet PensionDanmark.

Det skriver PensionDanmark i en pressemeddelelse.

Peter Stensgaard Mørch indtræder i PensionDanmarks direktion den 15. august. Men han skal først overtage posten som topchef efter et år.

Bestyrelsesformand i PensionDanmark og administrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen kalder departementschefen for 'et perfekt match' for pensionsselskabet.

- Peter Stensgaard Mørch er både en stor faglig, ledelsesmæssig og menneskelig kapacitet fra øverste hylde. Han brænder for at gøre en forskel - og evner som få med at lykkes, siger han i pressemeddelelsen.

Den nuværende administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, stopper den 1. oktober.

Herefter bliver det midlertidigt Claus Stampe, der i dag er investeringsdirektør i PensionDanmark, der skal stå i spidsen for selskabet.