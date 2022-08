PFA sagsøger Facebook

PFA skal spille en hovedrolle i et retssag i USA, hvor de skal repræsentere en række investorer, der sagsøger Meta - selskabet bag Facebook - for at udbrede misinformation.

Det skriver Finans.

PFA og de andre investorer mener, at Mark Zuckerbergs Meta har vildledt investorerne i en periode på fem måneder tilbage i 2021.

Har et ansvar

I en pressemeddelelse siger Rasmus Bessing, COO i PFA Asset Management, om søgsmålet:

- Hos PFA har vi et ansvar for at investere vores kunders pensionsopsparing ansvarligt. Som investorer skal vi kunne stole på, at de børsnoterede selskaber, som vi investerer vores kunders penge i, giver rettidig, fuldstændig og præcis information til os og resten af markedet.

Sagen skulle handle om en algoritme-ændring, der endte med at sprede misinformation og anden skadelig information på Facebook.

Skadelige effekter

Sidste år udgav tv-mediet Washington Journal 'The Facebook Files', hvori det blev afsløret, at Facebook var vidende om de skadelige effekter, som algoritmen forsagede.

I offentligheden afviste Facebook dog at kende til det. Deraf udspringer søgsmålet.

- Derudover mener vi, at Facebook/Meta Inc., som en af verdens største indholdsudbydere og sociale medier, har et ansvar for at overholde sine offentligt erklærede forpligtelser om at anvende sine adfærdsstandarder på lige fod for alle brugere og tage passende skridt for at forhindre spredning af misinformation eller skadeligt indhold, siger Rasmus Bessing.