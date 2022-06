Piloter scorer lønforhøjelse på 14 procent

14.000 piloter hos den amerikanske flygigant United Airlines kan over de næste 18 måneder se frem til, at deres løn stiger med 14 procent

Piloterne fra United Airlines har netop sat deres underskrift på en overenskomst, der sikrer dem en lønforhøjelse på 14 procent over de næste 18 måneder, mens de samtidig også får otte ugers betalt barselsorlov.

Det skriver CNBC.

Aftalen er den første efter coronakrisen blandt de toneangivende amerikanske flyselskaber. Derfor kan United Airlines handel også danne præcedens, når de andre amerikanske giganter som Delta Air Lines, American Ailines og Southwest Airlines skal sætte sig rundt om forhandlingsbordet med deres piloter.

Aftalen kommer i kølvandet på, at en række flyselskaber mangler piloter i sådan grad, der har gjort det nødvendigt at aflyse flyvninger til en række mindre byer.

Samtidig meldte den tyske flymastodont Lufthansa, at de også har aflyst 3000 flyvninger som følge af mangel på mandskab.

SAS-piloter forhandler

I Danmark kæmper SAS-piloterne også med at få bakset en lønpakke sammen, som både SAS og piloterne er tilfredse med.

Imidlertid er striden en anden, fordi det for SAS' piloter handler om at begrænse lønnedgangen, der skal være med til at hjælpe den synkende skude.

- Det er svært at sige, om de når til enighed i sidste sekund, men det ser ud til at parterne er meget langt fra hinanden, siger fly- og lufthavnsekspert Ole Kirchert Christensen til Ekstra Bladet

- Det er det værst tænkelige tidspunkt for SAS, hvor alle selskaber forsøger at stjæle markedsandele fra hinanden efter coronanedlukningen.

Piloterne i SAS har tilbudt en besparelse på 25 procent, der svarer til knap 350 millioner kroner. Piloterne har, hvis der ikke findes en løsning, varslet strejke fra 29. juni.

Ifølge Norske Borsen kan strejken i SAS koste 250 daglige flyvninger og berøre 45.000 passagerer i norden.