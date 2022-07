Pilotstrejke har kostet SAS op mod 900 millioner kroner

Pilotstrejken har indtil videre kostet SAS op mod 900 millioner kroner.

Det anslår luftfartsselskabet, oplyser det i en pressemeddelelse torsdag.

Det svarer til et tab på omkring 90 millioner kroner om dagen. Piloterne indledte strejken for ti dage siden - den 4. juli.

Det stemmer overens med de estimater, som analytikere indtil videre har regnet sig frem til.

Strejken har desuden forårsaget mere end 2550 aflysninger af flyvninger. Det har ramt mere end 270.000 passagerer indtil videre.

Torsdag morgen har parterne igen fundet vej til forhandlingslokalerne i Stockholm, hvor der skal arbejdes på at finde en løsning.

Onsdag forhandlede de i mere end ti timer.

Formanden for det norske pilotforbund, Roger Klokset, afviste ifølge det norske medie VG onsdag aften at sige noget om, hvorvidt der fortsat var langt mellem parterne, eller om hvor længe forhandlingerne kommer til at fortsætte.

Torsdag morgen siger han dog til VG, at parterne potentielt kan finde en løsning i løbet af dagen.

- Det kan ende med en løsning, men det behøver det ikke, sagde han, inden han strøg ind for at genoptage forhandlingerne.