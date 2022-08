Pilotstrejke kostede SAS milliardbeløb

Den store pilotstrejke kostede SAS hele 1,3 milliarder kroner.

Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal, som er blevet offentliggjort fredag morgen.

Pilotstrejken har i høj grad medvirket til det store underskud for kvartalet, der altså samlet ligger på 1,9 milliarder. Kvartalet dækker over perioden maj til juli.

Topchef undskylder

- SAS' resultat påvirkes kraftigt af den 15 dage lange pilotstrejke fra 4. til 19. juli, som skabte forstyrrelser af trafikken og resulterede i omkring 4000 aflyste fly, der påvirkede mere end 380.000 passagerer.

- Jeg undskylder over for alle vores kunder og samarbejdspartnere, som blev berørt, udtaler selskabets øverste chef, Anko van der Werff, i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.

Foruden strejken begrunder topchefen også underskuddet med, at selskabet oplevede store driftsforstyrrelser i kvartalet. Forstyrrelser, der har påvirket hele flyindustrien.

Annonce:

Derudover skyldes det ifølge ham også, at Apollo Group Management og SAS har indgået aftale om såkaldt DIP-finansiering; det vil sige, at Apollo tilbyder et milliard-lån til SAS, der har til formål at redde selskabet, men som også - på grund af den høje risiko - har meget høje omkostninger.

Flere passagerer

I regnskabet fremhæves det også, at SAS, i takt med at coronarestriktionerne er blevet løftet, har oplevet stor fremgang i antallet af passagerer.

Lidt mere end fem millioner passagerer endte således med at flyve med SAS i tredje kvartal. Det er en stigning på 143 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Selskabet er ikke kommet med forventninger til resten af året. Det skyldes blandt andet den ulmende coronapandemi og de potentielle konsekvenser, den kan føre med sig, lyder det.