Politi finder 4,5 ton kokain på fragtskib på Gran Canaria

En to år lang narkoefterforskning har nået sit foreløbige højdepunkt, efter at spansk politi har fundet ikke mindre end 4,5 ton kokain, der var skjult i en container med dyrefoder på et togolesisk fragtskib.

Skibet var på vej fra Sydamerika til Mellemøsten med kvæg, da det blev ransaget i en koordineret aktion ud for Gran Canaria.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Ifølge spansk politi har skibet været under politiets overvågning gennem to år på grund af mistanke om, at det blev brugt til at fragte ulovlige stoffer.

Det er dog ikke tidligere lykkedes hverken spansk politi eller andre myndigheder at finde narkotika om bord på fragtskibet.

Politiet skriver i en udtalelse ifølge Reuters, at internationale smuglernetværk finder nye måder at bedrive deres kriminalitet.

Og i den forbindelse har smuglerne fået øjnene op for fragtskibe, der sejler med kvæg og andre husdyr, da betingelserne for at skjule narkotika blandt dyrene i lasten tilsyneladende er særligt gode.

De 4,5 ton kokain blev fundet som led i en koordineret aktion mellem politiet i Spanien, forskellige kontrolinstanser i USA samt de togolesiske myndigheder.

Der var 28 personer om bord på skibet. De er alle blevet anholdt.

Stofferne menes at have en værdi af 114 millioner dollar - svarende til cirka 780 millioner kroner.

Det er anden gang i januar, at spansk politi beslaglægger en særdeles stor mængde kokain på et skib ved Gran Canaria.

Tidligere på måneden blev skibet 'Blume' stoppet og ransaget ved den spanske ferieø. Her fandt politiet en tilsvarende mængde af de ulovlige stoffer.