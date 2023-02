Politi fjerner samiske aktivister fra norsk ministerium

En gruppe aktivister, der har opholdt sig i det norske Olie- og Energiministerium siden torsdag, er natten til mandag blevet fjernet af politiet.

Det sker, fordi de ikke fulgte en ordre om at forlade bygningen.

Det fortæller indsatsleder Gjermund Stokkli fra politiet i Oslo til det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi kører dem til politistationen, hvor de vil blive registreret, siger han.

Aktivisterne havde fået til klokken 02.25 til at forlade bygningen. Ved 03.00-tiden blev de kørt fra stedet i politibiler med blå blink.

13 aktivister har siden torsdag opholdt sig inde i receptionsområdet i Olie- og Energiministeriet i det centrale Oslo.

Torsdag var det 500 dage siden, at den norske Højesteret afgjorde, at to vindmølleparker på halvøen Fosen i Trøndelag er opført ulovligt, fordi de krænker samernes ret til kulturudøvelse.

Anlægget står dog fortsat, og det er aktivisterne utilfredse med.

Derfor indtog 13 samiske aktivister fra den kulturpolitiske organisation NSR-Nuorat og Natur og Ungdom receptionen i ministeriet torsdag formiddag i protest.

Der har de opholdt sig indtil nu.

En af aktivisterne, Ella Marie Hætta Isaksen, var ifølge Natur og Ungdom blandt de første, der blev anholdt natten til mandag.

- Det var et chok for os allesammen, men vi vil bruge vores stemme til at råbe højt om bruddet på menneskerettigheder hele vejen til fængselscellen, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er natten til mandag til stede ude foran Olie- og Energiministeriet i den norske hovedstad.

Hun skulle efter planen have mødtes med aktivisterne inde i ministeriet søndag aften, men blev af sikkerhedshensyn nægtet adgang.

I stedet vil Thunberg slutte sig til en demonstration uden for Olie- og Energiministeriet mandag morgen. Her planlægger aktivister at spærre alle indgange til bygningen og forhindre ansatte i at komme på job.

Demonstrationen er arrangeret af NSR-Nuorat og Natur og Ungdom.