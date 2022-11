Politiken og Ekstra Bladet siger farvel til 32 medarbejdere

I alt 32 medarbejdere forlader Ekstra Bladet og Politiken som følge af en planlagt spareplan. Det skriver fagbladet Journalisten og Mediawatch.

Af dem stopper ti medarbejdere på Politiken. Imens stopper 22 medarbejdere på Ekstra Bladet fra årsskiftet.

På Ekstra Bladet blev medarbejderne orienteret om, hvad der skal ske, på et møde tirsdag eftermiddag.

- Det er et kæmpe slag for hele personalegruppen, siger Jimmy Willemoes, formand for medarbejderforeningen på Ekstra Bladet, til Journalisten.

- Det kan mærkes på stemningen, som virkelig er tung. Der er medarbejdere, der har været her i op til 40 år, som aldrig har oplevet noget lignende. Det har virkelig sat sine spor.

De 22 medarbejdere er ifølge fagbladet formelt set ikke blevet fyret, men har indgået aftaler om fratrædelse.

Annonce:

Der er ikke desto mindre tale om den største reduktion af den journalistiske arbejdsstyrke i et hug på Ekstra Bladet nogensinde, siger Jimmy Willemoes.

Blandt dem, der stopper, er 15 medarbejdere fra sekretariatet, som står for layout og redigering af Ekstra Bladets printavis.

De kunne ellers at have set frem til at blive virksomhedsoverdraget til bureauet Wunderkind, der overtager størstedelen af arbejdet med papiravisens udseende.

I stedet har de fastansatte fået fratrædelser. Og så er der også fem freelancere i sekretariatet, som stopper på avisen.

Blandt de sidste syv medarbejdere, der forlader Ekstra Bladet, er desuden fire medarbejdere, som ellers skulle flyttes fra Aarhus til København.

Og så er der tre medarbejdere, som har fået en frivillig fratrædelse, skriver Journalisten.

Hos Politiken har ledelsen indgået såkaldte individuelle aftaler med fem redaktionelle medarbejdere. Det skriver Mediawatch.

Annonce:

Avisen har derudover opsagt tre medarbejdere i de kommercielle afdelinger. Og så er en medarbejder ikke blevet forlænget fra en prøveperiode, mens en anden medarbejder har sagt op under en forhandlingsproces.

Ifølge Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, er det 'trist', at avisen siger farvel til medarbejdere. Men det er en 'en nødvendig proces'.

- Politiken skal i en mere digital retning både redaktionelt og kommercielt, og sammen med den økonomiske situation har det været årsagen til, at vi gennemfører denne omstrukturering.

- Vi skal samle kræfterne om at udvikle et endnu stærkere Politiken, siger han til Mediawatch.

Fratrædelserne er en del af en større spareplan for JP/Politikens Hus. Det vil sige, at Jyllands-Posten også vil blive påvirket.

Meddelelsen om den forventede spareplan kom for få uger siden. Det førte til, at medarbejdere på aviserne i en til to dage nedlagde arbejdet i protest.

Annonce:

En del af spareplanen er udliciteringen af arbejdet med Ekstra Bladets udseende. Det sker som et svar på højere omkostninger, som Ekstra Bladet kigger ind i næste år.

Der er også en forventning om højere omkostninger hos Jyllands-Posten og Politiken.

Ifølge fagbladets oplysninger får medarbejdere på Jyllands-Posten onsdag at vide, hvilke konsekvenser det får for medarbejderne.