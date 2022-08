Polytech varsler fyring af 80 medarbejdere

Det er hårde tider i vindmøllebranchen, for selvom den store udbygning af vindmølleenergi er besluttet, så er der her og nu ingen ordre.

Det er noget man mærker hos vindmølleunderleverandøren Polytech i Bramming, som nu er nødsaget til gennemføre en fyringrunder, der involverer 80 medarbejdere i Danmark. Det bekræfter Polytechs CEO Mads Kierkegaard til DK Vindkraft.

- Det er rigtig, vi varsler fyring af 80 medarbejdere senere på måneden, selvom fyringerne er ikke effekturede endnu. Vi er endnu i forhandlinger i udvalgene, forklarer Mads Kierkegaard.

Grunden til fyringen ligger egentlig slet ikke kun hos Polytech alene med hos hele branchen.

- Vindindustrien har det ikke særligt godt lige nu, og det mærker vi også. Derfor bliver vi nødt til at passe på os selv i den her situation. Vi føles os overbevist om, at det tegner meget lysere igen i 2024 – men der er en lang, dyb grøft vi skal over først, siger Mads Kierkegaard til DK Vindkraft.

Dels er det Polytechs kunder, der ikke køber på grund af manglende efterspørgsel. Men der er også de helt generelle problemer, der rammer alle i verden lige nu.

- Vi kigger selvfølgelig også på, hvornår normaliserer verden sig. Jeg tænker på materialepriser, inflation og fragtpriser generelt, siger Mads Kierkegaard, der er i den grad er ærgerlig over de kommende fyringer.

- Jeg vil være den først til at ønske, det ikke var nødvendigt med fyringerne. Men Polytechs lille verden bliver ramt af, hvad der sker udenfor, forklarer Mads Kierkegaard.

Udbygningen af vind lader for tiden vente på sig indtil nu, og det er en del af forklaringen til, at fyringerne kommer nu. De store ambitioner fremadrettet gør dog, at fremtiden stadig ser lys ud for vindmøllevirksomheden.

- Man har været for langsom med at besluttet flere vindmøller tidligere, og det er meget ærgerligt. Men vi kigger ind et markedsforcast, hvor der kommer meget store vindmøller både onshore og offshore. Så vi kommer tilbage i 2024, for vi står godt sted med vores gode produkter, siger Mads Kierkegaard.

Statsminister Mette Frederiksen (S) besøgte sidste år virksomheden, ligesom hun i sin åbningstale til Folketinget sidste år fremhævede Polytech for at skabe arbejdspladser og for virksomhedens indsats i den grønne omstilling.

Polytech leverer komponenter og produkter til vindmølleindustrien over hele verden. Virksomheden har produktion i Esbjerg og testcenter i Herning.