Populær app ændrer vilkår: Nu skal forbrugerne til lommerne

Den enes død, den andens brød.

Strømpriserne er på himmelflugt, men for 32-årige Philip Engberg er det blevet en levevej. Han er stifter af appen Min Strøm, der i løbet er kort tid er blevet ekstremt populær blandt danske forbrugere.

I takt med, at forbrugerne må grave dybt i lommerne som følge af stigende elpriser, er Philip Engbergs app blevet mere og mere populær.

Og nu hvor appens popularitet boomer, har Engberg nu ændret vilkårene. Fremover kommer det til at koste penge for at se prognosen for de kommende syv dages strømpriser, skriver erhvervsmediet Finans.

Samtidig skal forbrugerne også hoste op med et engangsbeløb eller tegne et abonnement, for at appen udregner den aktuelle pris for strømforbruget i hjemmet.

I praksis tilkobler du appen til husstandens elmåler, som efterfølgende forsøger at give et så retvisende estimat på elprisen som muligt de næste syv dage.

- Min drøm er at gøre Min Strøm til en sund virksomhed med organisk vækst. Det er selvfølgelig en kæmpetest nu, hvor det viser sig, om brugerne vil betale eller ej, men jeg håber, at appen skaber så meget værdi for brugerne, at de er villige til at betale.

- Jeg har allerede modtaget et hav af private donationer, og samtidig er prisberegneren meget efterspurgt. Derfor mener jeg, at tidspunktet til brugerbetaling er inde, siger Philip Engberg til Finans.

Tilbuddene tikker ind, men stifter Philip Engberg vil ikke sælge den buldrende platform. Foto: Sofia Busk

Vokseværk

Tallene, som Min Strøm bruger, er frit tilgængelige fra elbørsen, men alligevel vokser antallet af brugere med 10.000 om dagen. Appen er blevet hentet af mere end 740.000 mennesker.

Knap en halv million mennesker brugte appen i oktober, og selvom den rasende popularitet uomtvisteligt vil tiltrække investorer, fastholder Philip Engberg, at Min Strøm ikke skal ødelægges af kapitalistiske investorer og energiselskaber.

Min Strøm er samtidig blevet så populær, at Philip Engberg arbejder fuld tid på projektet. Han håber på at have en Andriod-udgave af appen klar inden for overkommelig fremtid, så endnu flere danskere kan få glæde af hans app.

