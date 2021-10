Populært børnetøjsmærke får millionbøde for mindstepris-pres

Det populære mærke Konges Sløjd, der producerer børnetøj og -interiør, har fået en kæmpe bøde for at overtræde konkurrenceloven.

Mere specifikt reglerne om, at leverandører ikke må tvinge butikker til at sælge produkterne til en særlig mindstepris.

Virksomheden har modtaget en bøde på 1,8 millioner kroner. Derudover har en ledende medarbejder fået en personlig bøde på 100.000 kroner.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på sin hjemmeside.

Begge bøder er blevet vedtaget. Det betyder, at de bliver betalt uden en domstols indblanding.

Sagen begyndte at rulle sidste år. Dengang blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjort opmærksom på, at der kunne være sket brud på loven.

Reglerne siger, at en forhandler skal have mulighed for selv at bestemme sine salgspriser. Det er derfor forbudt, hvis en leverandør aftaler med forhandleren, at produkterne skal sælges til en bestemt pris.

- Når en leverandør forsøger at få sine forhandlere til at overholde en vejledende pris, for eksempel ved at forbyde dem at give rabatter, holder det prisen på produkterne kunstigt oppe, udtaler vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen.

- Dermed kan forbrugerne blive snydt uden at være klar over det, udtaler hun videre i en pressemeddelelse.

Efter at have set på materialet mod Konges Sløjd valgte styrelsen at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet.

Sagen er herefter blevet efterforsket af politiet, og det har altså ført til millionbøden.

Presset til at få en forhandler til at holde sig til den vejledende udsalgspris uden at give rabatter skal være sket i en periode fra slutningen af 2018 og frem til begyndelsen af 2020.