Positivt forskningsnet fra Novo sender aktien i vejret

Novo Nordisk har mandag udsendt en pressemeddelelse, hvor man fremlægger resultater fra et såkaldt fase 2-forsøg med et middel, der skal behandle type 2-diabetes.

Midlet går under navnet Cagrisema og kombinerer to af Novos eksisterende præparater, Semaglutid og Cagrilintid.

Ifølge Martin Holst Lange, der er udviklingsdirektør i medicinalvirksomheden, er der tale om 'imponerende' resultater.

- Resultaterne indikerer, at Cagrisema reducerer blodsukkeret mere end Semaglutid alene, og vægttabene, der ses i forsøgene, bekræfter det betydelige vægttabspotentiale hos Cagrisema, siger han i pressemeddelelsen.

Forsøget omfatter 92 personer, der både har type 2-diabetes og er overvægtige.

Som en konsekvens af de positive resultater har Novo Nordisk besluttet at påbegynde et fase 3-program for type 2-diabetikere næste år.

Den gode nyhed belønnes på fondsbørsen, hvor Novo-aktien efter at have ligget svagt i plus ender 4,1 procent højere på dagen.