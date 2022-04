Potentiel feriebombe: - Vi har aldrig oplevet noget lignende

Højere priser og færre biler.

Biludlejningsfirmaer frygter, at de ikke vil kunne få leveret alle de biler, som de normalt får på grund af store udfordringer hos bilfabrikanterne, og det vil betyde færre biler at leje og højere priser.

Sådan lyder forventningen hos Hertz, der er en af de største udlejningsfirmaer.

- Vi er påvirket af, at vi ikke kan få de biler, som vi ønsker. Samtidig er der rigtig mange, som efter corona gerne vil ud at rejse, så når vi rammer sommeren og højsæsonen, ser vi desværre nogle stigninger i priserne, siger Sofie Klintrup, kommunikationschef i Hertz Danmark.

Hun understreger, at coronapandemien og nu krigen i Ukraine har resulteret i en helt ekstraordinær situation.

- Der er ingen tvivl om, at vi aldrig har oplevet noget lignende før.

Reservedele

Problemerne for Hertz og andre biludlejere bunder i bilfabrikkernes problemer med at producere nye biler, fordi de mangler reservedele. Det har ført til, at flere bilfabrikanter i Tyskland har måtte lukke fabrikker.

Også hos det store udlejningsfirma Avis i Danmark er man udfordret.

'Bilindustrien er fortsat ramt af udfordringer i forsyningskæden, og det påvirker selvfølgelig også os i Danmark. Hos AVIS Budget arbejder vi tæt sammen med vores globale samarbejdspartnere på at sikre den flåde, vi har brug for, så vi kan levere udlejningsbiler til danskerne og turister hen over sommeren,' lyder det fra Andrew Smith, General Manager for Avis i Danmark og Sverige, i en mail.

Andrew Smith har desværre ikke ønsket at svare på nogen opfølgende spørgsmål. Ekstra Bladet ville ellers gerne vide, om Avis allerede har hævet sine priser som følge af krigen i Ukraine, og hvordan Avis' kunder er stillet, hvis en kunde måtte stå i en situation, hvor Avis ikke kan levere en booket bil.

Book i god tid

For eksempel, hvis en bilfabrikant eller et leasingfirma måtte ende med ikke at kunne overholde en kontrakt om at levere et givent antal biler til Avis. Men det har altså ikke været muligt.

Andrew Smith opfordrer dog kunderne til at booke en bil i god tid.

Samme opfordring lyder der fra Hertz, hvor man har haft lyst til at svare på opfølgende spørgsmål. Her vedkender selskabet sig blandt andet, at priserne allerede er steget.

- Ja, som følge af blandt andet stigende indkøbspriser og omkostninger på biler. Der er ikke noget generelt billede af hvor meget (priserne er steget, red.), da det kan være varierende i forhold til lokation, bilstørrelse og lejelængder, lyder det fra Sofie Klintrup, kommunikationschef i Hertz Danmark.

Force majeure?

Betragter Hertz det som force majeure, såfremt biler bestilt af Hertz til sommer ikke kan leveres?

- Når vi bekræfter en reservation, kan kunden forvente at der står en bil klar til afhentning når de ankommer på destinationen.

Hvordan er man stillet som kunde hos Hertz, såfremt Hertz ikke kan stille med den bestilte bil, og hvor lang tid i forvejen vil kunden få det at vide?

- Vi forventer at levere alle biler kunderne har reserveret og bekræftet. Vi anbefaler, at man lejer bil hos nogle af de store biludlejningsselskaber og reserverer i god tid for at sikre sig den ønskede bilstørrelse, lyder det fra Sofie Klintrup.

Hun understreger samtidig, at Hertz ikke lader kunder booke flere biler, end selskabet har fået bekræftelse på bliver leveret.

Ekstra Bladet har siden onsdag forsøgt at få en kommentar fra Europcar i Danmark, men selskabet er ikke vendt tilbage.