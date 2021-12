Pres på topadvokat stiger: Han brød vores kodeks

Advokathuset DLA Piper har sanktioneret advokat Per Buttenschøn for at have brudt selskabets kodeks. Samtidig går advokaternes vagthund, Advokatrådet, ind i sagen

Ved du noget? Så skriv fortroligt til Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk, eller krypteret til Ryrso@protonmail.com

Ekstra Bladet og Danwatchs afsløring af partner i DLA Piper Per Buttenschøns rolle i forhandlingerne mellem et mystisk dansk firma og et fattigt sydamerikansk land får nu konsekvenser.

Det oplyser advokatgiganten DLA Piper.

'Vi har undersøgt advokat Per Buttenschøns rolle i HPSG-projektet i Surinam og på baggrund af det materiale, vi har haft adgang til, har vi desværre måttet konkludere, at Per Buttenschøn i flere sammenhænge - uden at der er fundet indikation på strafbare forhold - ikke har levet op til vores interne politikker og kodeks for den adfærd, som vi som firma ønsker at repræsentere.

'Dette er blevet påtalt over for Per Buttenschøn, og der er truffet interne disciplinære konsekvenser som følge heraf,' lyder det fra Martin Lavesen, øverste chef for DLA Piper i Danmark, i en mail.

Han kalder det videre en 'usædvanlig sag, som vi ser med alvor på,' men vil ikke oplyse, hvilke disciplinære reaktioner der er tale om. Dog skriver DLA Piper, at Per Buttenschøn fortsat er ansat og partner i det internationale advokathus.

Ingen fra selskabet, ej heller Per Buttenschøn, har på noget tidspunkt ønsket at stille op til interview om sagen.

Vagthund går ind i sag

Senest har Advokatrådet, der fører tilsyn med advokater i Danmark, besluttet også at starte en undersøgelse af DLA Piper og Per Buttenschøns ageren.

'Vi har på baggrund af de forhold, der er beskrevet i pressen, og som led i vores tilsyn indledt en undersøgelse af sagen. Da vi er underlagt tavshedspligt, har vi ikke mulighed for at gå nærmere ind i den konkrete sag,' skriver Karen Wung-Sung, formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg, i en mail.

Bevågenheden på advokaten med møderet for Højesteret kommer, efter at Ekstra Bladet og Danwatch har kunnet afsløre, at Per Buttenschøn har spillet en vigtig rolle i forhandlingerne mellem et dansk fupfirma, HPSG, og regeringen i det sydamerikanske land Surinam.

Her har danskerne indgået kontrakter om at opføre et revolutionerende grønt kraftværk til 7,7 milliarder kroner, selvom ingen af folkene bag har nævneværdig erfaring med grøn energi. Et projekt, der har fået advarselslamperne til at blinke hos eksperter i økonomisk kriminalitet.

Danskerne involveret i HPSG har afvist, at der skulle foregå noget problematisk eller ulovligt i selskabet.

'Løst og fast'

Da Ekstra Bladet og Danwatch spurgte DLA Piper om deres rolle i HPSG-projektet, hævdede Per Buttenschøn, at han ikke havde repræsenteret HPSG i nogen lande, men at han blot 'fra tid til anden' havde talt 'om løst og fast' med en af personerne bag HPSG.

Af e-mails, som Ekstra Bladet og Danwatch er i besiddelse af, fremgår det imidlertid, at Per Buttenschøn spillede en vigtig rolle i forhandlingerne med regeringen. Blandt andet skrev han til lokale, at DLA Piper repræsenterede Jesper Nielsen, stifter af HPSG, i forbindelse med HPSG-projektet.

Også Surinams udenrigsminister har fortalt, at Per Buttenschøn var en del af forhandlingerne fra start, og at DLA Pipers involvering var vigtig for at give projektet legitimitet.

Efter at have forelagt e-mailene for DLA Piper valgte selskabet at starte den nu afsluttede undersøgelse af Per Buttenschøn.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.



Ordentlighed

I forbindelse med at Martin Lavesen i sommeren 2021 blev udnævnt til ny formand for Advokatrådet, der har til opgave at føre tilsyn med advokater, sagde han blandt andet i en pressemeddelelse:

'Jeg glæder mig meget til sammen med de øvrige medlemmer i Advokatrådet at løfte denne og andre grundlæggende diskussioner, herunder hvordan vi sammen sikrer, at god advokatetik er i højsædet og ikke kan gradbøjes.'

Lavesen blev i øvrigt beskrevet som en advokat, hvor 'retfærdighed og ordentlighed har været ledestjernen'. Martin Lavesen er derfor blandt andet blevet spurgt om, hvordan det flugter med at have en advokat ansat, som har afgivet urigtige oplysninger over for pressen.

Han er også blevet spurgt, hvordan han har det med, at de ifølge landets udenrigsminister har været med til at give projektet legitimitet.

Men ingen af disse spørgsmål har han ønsket at svare specifikt på. Til gengæld skriver han:

'Jeg mener, at jeg lever op til de kvalitets- og etiske krav, mine tillidshverv forudsætter, og at jeg agerer i overensstemmelse med de principper, der kan forlanges. Jeg ser med alvor på den konkrete sag, der har resulteret i en række disciplinære konsekvenser for den pågældende advokat.

På baggrund af Advokatrådets undersøgelse af sagen, vil det blive vurderet, om der er grundlag for at rejse sag mod Per Buttenschøn i Advokatnævnet.