Presset på priserne stiger

Knap 20 procent flere villaer og rækkehuse er over det seneste år kommet til salg, mens knap 40 procent flere lejligheder er kommet på markedet.

Det viser tal fra Boligsiden.

Tallene er opdateret til og med august måned og udbuddet er fortsat med at vokse måned for måned.

Antallet af boliger til salg vokser klart hurtigst i Region Hovedstaden , hvor der i juli kom henholdsvis fem og ni procent flere lejligheder og huse til salg.

10-15%

Det hastigt voksende udbud vil bidrage til at presse priserne ned, vurderer cheføkonom.

’Boligpriserne peger også ned. I juli faldt hus- og lejlighedspriserne med det kraftigste på en enkelt måned i mere end 10 år. Det ser vi som starten på en periode med faldende priser. Vi forventer, at huspriserne på landsplan vil falde med 5-10%, mens lejlighedspriserne vil falde med 10-15%,’ skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank i en mail.

Eksplosion

Boligrenterne er siden nytår eksploderet og har sammen med flere andre ring lagt beslag på en langt større del af danskernes rådighedsbeløb.

Derfor er der selvsagt også færre penge at købe bolig for.

’Boligmarkedet står i en ny virkelighed med store udfordringer. Renterne er steget betragteligt, energipriserne er steget og usikkerheden for fremtiden er større end normalt. Det sætter spor i boligmarkedet, hvor handelsaktiviteten er faldet.

’I juli blev der handlet omkring 4.800 boliger, hvilket er 32% færre sammenlignet med samme måned sidste år. Det er samtidig den laveste handelsaktivitet i en juli måned i 9 år,’ skriver Jeppe Juul Borre.

Priser

Hvordan priserne udviklede sig fra juli til august er der endnu ikke data på, men fra juni til juli faldt priserne på villaer og rækkehuse med én procent, mens lejlighederne på landsplan faldt med to procent.

Ser man et år tilbage, er boligerne dog fortsat steget i pris.

Et ekstremt lavt udbud af boliger, har været med til at holde hånden under priserne, og set i et historisk perspektiv, er udbuddet fortsat relativt lavt.

'I februar ramte udbuddet det laveste i 16 år, og det er netop den bund, som boligudbuddet taktfast er på vej op fra. Lige nu er udbuddet det højeste siden oktober 2020. Sammenligner vi dog med samme tidspunkt i 2019, så ligger udbuddet af boliger fortsat næsten 30% lavere i dag. Så godt nok er udbuddet voksende, men det er fortsat i den lave ende,' skriver Jeppe Juul Borre.

Mens rentestigninger og inflation presser priserne, så forventes lejlighederne også at blive hårdt ramt, når den nye boligskattereform træder i kraft i 2024.

