Prisen på benzin i USA er den laveste i fem måneder

Benzinprisen i USA er torsdag faldet til under 4,00 dollar for første gang i mere end fem måneder.

Det oplyser American Automobile Association (AAA), der svarer til FDM i Danmark, ifølge nyhedsbureauet AP.

Torsdag er gennemsnitsprisen for en US-gallon benzin, der svarer til 3,8 liter, beregnet til 3,99 dollar. Det er imidlertid stadig 80 cent højere end for et år siden.

I midten af juni toppede benzinprisen i USA med 5,02 dollar for en gallon.

Amerikanernes udgifter til at tanke biler op er et stort tema forud for midtvejsvalget i november, hvor et antal medlemmer af Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, er på valg.

Demokraterne har aktuelt et flertal i Repræsentanternes Hus, og partiet kan også stampe et flertal sammen i Senatet, men det kan ændre sig efter valget 8. november.

Her er samtlige 435 sæder i Repræsentanternes Hus i spil samt 35 af de 100 pladser i Senatet.

Republikanerne giver præsident Joe Biden, der er demokrat, skylden for de høje benzinpriser.

Republikanerne slår i deres kritik ned på Bidens beslutninger om at annullere en tilladelse til en ny stor olierørledning og suspendere kontrakter om udvinding af olie og gas på landområder, der ejes af den føderale regering, skriver AP.

Joe Biden var da også torsdag hurtig til at lovprise, at en gallon nu koster under fire dollar. Han kalder det en hjælp til de amerikanske lønmodtagere og deres familier.

- Det er mere end en dollar ned fra de højeste priser. Og jeg er ikke færdig med at opfordre olieproducenterne til at øge det globale udbud, så priserne kan falde endnu mere, skriver præsidenten i et tweet.

Stigende priser på blandt andet benzin, fødevarer og energi udhuler amerikanernes købekraft, og det smitter negativt af på Joe Bidens popularitet i befolkningen.

Aktuelt er vælgernes tilfredshed med Bidens håndtering af præsidentjobbet således rekordlav. Det viser meningsmålinger - de såkaldte approval ratings.

Og det er især den høje inflation samt benzinpriserne, som præger amerikanernes vurdering af Bidens indsats.

Meningsmålinger viser ifølge NBC News, at det er de to enkeltstående emner, som bekymrer vælgerne allermest.

Langt størstedelen af vælgerne vender også tommelfingeren ned, når de bliver bedt om at vurdere økonomiens tilstand i USA.

I juli viste en måling i avisen The New York Times, at kun ti procent af de adspurgte betegner økonomien som 'god' eller 'fremragende'.