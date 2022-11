Problemer med falske brugere på Twitter

Efter at Twitters nye ejer, Elon Musk, har muliggjort at betale for det blå flueben, som betyder, at man har en verificeret konto, er der tilsyneladende sket en stigning i parodi-konti af firmaer og kendte.

En konto, som parodierede det amerikanske våbenfirma Lockheed Martin skrev for eksempel, at Lockheed Martin ville stoppe alt salg af våben til Saudi-Arabien, Israel og USA, indtil landenes brud på menneskerettigheder blev undersøgt.

En falsk konto for medicinalfirmaet Eli Lilly skrev et tweet, hvor de annoncerede, at insulin nu er gratis.

Basketballspilleren LeBron James ønskede ifølge mediet TechCrunch tilsyneladende at skifte hold. Men også her var der en, som imiterede spilleren.

Ifølge det amerikanske medie People er nogle af de andre personer, som er blevet imiteret på Twitter, den amerikanske præsident Joe Biden og O.J. Simpson.

Annonce:

En konto, som lod som om, at den var USA's forhenværende præsident, George W. Bush, skal også have skrevet, 'jeg savner at dræbe irakere'.

Også Musks firma Tesla blev gjort grin med på en falsk konto.

- Vi vil tilbyde titusinde køretøjer til at støtte det ukrainske militær. Vores biler er de mest avancerede sprængfarlige enheder på markedet, skrev en konto, og henviser til, at flere Tesla-biler tidligere er brudt i brand.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har ikke brugt Twitter, siden han blev udelukket fra det sociale medie. Men det har ikke afholdt Twitters brugere fra lave parodier på ham.

En konto, som imiterede Trump, skrev blandt andet undskyld for alt til den amerikanske præsident Joe Biden.

Samme konto skrev også, at stormen på Kongressen 6. januar 2021 var Donald Trumps idé.

Prisen for et flueben er otte amerikanske dollar om måneden. Det svarer til omkring 60 kroner.