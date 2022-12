Prognose: Danskerne bytter julegaver for 400 millioner kroner

Hvis du skal bytte en julegave, som ikke var den helt rigtige, når butikkerne åbner efter jul, er du sandsynligvis langt fra den eneste.

I en ny prognose vurderer Dansk Erhverv, at danskerne skal bytte julegaver for omkring 400 millioner kroner.

Det fortæller Bo Dalsgaard, som er chefkonsulent i Dansk Erhverv.

- Det ligner det, som vi har set de tidligere år. Det er cirka fire til fem procent af gaverne, vi forventer, der skal byttes, siger han.

Bo Dalsgaard fortæller, at det især er tøj, som plejer at skulle byttes efter jul. Dansk Erhverv har spurgt om, hvilke produktkategorier folk har byttet.

Her er tøj den absolutte topscorer. 46 procent eller næsten halvdelen af de adspurgte har byttet tøj.

Til sammenligning er det kun 13 procent, som har byttet nummer to på listen, som er boligtilbehør. Boligtilbehør deler andenpladsen med personlig pleje - kosmetik, cremer og lignende.

Julen kommer efter et efterår og en vinter, hvor inflation har fyldt meget for danskerne.

Til trods for det vurderer Bo Dalsgaard ikke, at det får en stor betydning for handlen efter jul, selvom han mener, at prognosen godt kan være mere usikker, end den plejer at være.

Skal man som forbruger ud og bytte sin julegave, er det vigtigt at sætte sig ind i butikkens bytteregler, mener Bo Dalsgaard.

- I den fysiske handel er der faktisk ikke et lovkrav om, at man skal kunne bytte en vare eller få pengene tilbage, siger han.

- Stort set alle butikker tilbyder det selvfølgelig, men der er nogle butikker, der siger, at hvis du vil have pengene tilbage, så skal du have kvitteringen med. Men hvis du bare vil have den byttet til noget andet, er det nok med byttemærke, tilføjer han.

Derfor opfordrer han til, at man sætter sig ind i reglerne i den enkelte butik, inden man begiver sig ud for at bytte gaver.

Skal du have byttet julegaven?: Her er dine rettigheder