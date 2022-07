Putin optrapper gaskrig

Shell og de japanske selskaber Mitsubishi og Mitsui kan blive fortrængt fra deres milliardinvesteringer i det russiske energiprojektet Sakhalin-2.

Det skriver blandt andre BBC.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, underskrev nemlig torsdag et dekret, der giver alle rettigheder og ejerskab af Sakhalin-2-komplekset til et nyt russisk selskab, hvor russiske Gazproms ejerandel af det nuværende selskab automatisk følger med.

Shell, Mitsui og Mitsubishi ejer henholdsvis 27,5, 12,5 og 10 procent af aktierne Sakhalin-2. Men med det russiske dekret, bortfalder selskabernes ejerandele, og de skal da søge om, og godkendes til, at kunne få ejerandele i det nye selskab inden for en måned, skriver BBC.

Hvorvidt selskaberne vil søge om det, er uvist.

Verdens største

Sakhalin-2-komplekset ligger i den østlige del af Rusland tæt ved Japan og eksporterer både gas og olie. Særligt den flydende naturgas, kaldet LNG, sejles i store mængder fra Sakhalin-2.

Hele fire procent af verdens LNG kommer her fra og Japan er dybt afhængige af flydende naturgas. Otte procent af Japans forbrug af LNG skulle komme fra Sakhelin-2.

Japans industriminister har efter dekretet sagt, at den japanske regering ikke betragter Putins dekret som en beslaglæggelse af Mitsubishi og Mitsuis aktier, men at man vil 'forberede sig'.

- Dekretet betyder ikke, at Japans LNG-import vil blive umulige med det samme, men det er nødvendigt at tage alle mulige forholdsregler for at forberede sig på uforudsete omstændigheder, sagde Koichi Hagiuda.

Hård konkurrence

I kølvandet på russernes nylige reduktion af gassen til Tyskland med heftige 60 procent, er Europa også begyndt at øge sin import af LNG markant fra blandt andre Qatar.

Gas-afhængige Tyskland opfører terminaler til at kunne modtage LNG og konkurrencen om den flydende gas på verdensmarkedet er blevet kraftigt intensiveret.

Skulle Putins dekret være først skridt mod at begrænse den flydende gas til Japan og verdensmarkedet, vil det i sagens natur presse gasmarkedet yderligere.

Bygger løs

Japan har tidligere meddelt, at det ikke vil opgive sin ejerandel i Sakhalin-2 da det er vigtigt for landets forsyningssikkerhed. Ej heller, hvis Japan skulle blive bedt om at trække sig.

Hvorvidt Japan reelt har noget modtræk til Putins dekret er dog uvist, men Mitsubishi og Mitsui har ifølge BBC meddelt, at selskaberne drøfter situationen med den japanske regering og overvejer modtræk.

