Putin overlever gældsdrama: Har betalt i dollar

Rusland har gravet dybt og fundet nogle dollar til at betale sin statsgæld.

Det bekræfter unavngivne kilder til nyhedsbureauet Reuters.

Dermed undgik Rusland at tabe ansigt og troværdighed til at låne penge fra de internationale markeder. For nu.

Ikke uanede mængder

For ifølge chefstrateg hos PFA Pension Tine Choi Danielsen kan noget tyde på, at der ikke er uanede mængder af dollar i de russiske kasser.

- Umiddelbart ved vi ikke, hvor længe de kan gøre det. For vi har ikke noget overblik over, hvad der ligger på kistebunden af udenlandsk valuta i de kommercielle banker i Rusland, siger hun.

- Vi ved, at den russiske centralbank har fået indefrosset meget af sin udenlandske valuta i udlandet, hvor det har været placeret. Noget kunne tyde på, da de sprang betalingen over til at begynde med, at de har begrænset med dollar liggende.

Rusland har i sidste time givet sig og betalt sin gæld i dollar. Men adgangen til dollar bliver løbende en udfordring for den russiske præsident, Vladimir Putin, og centralbankdirektør Elvira Nabiullina, der her ses i samtale. Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Missede betaling

Hele årsagen til tvivlen om Ruslands evne til at betale stammer fra 4. april. Her missede Rusland en betaling, der skulle være i dollar.

I stedet insisterede russerne på at betale i rubler trods aftalen om at betale i dollar.

Herefter indtrådte en 30 dage lang periode til at finde en løsning. Tirsdag bekræftede Reuters' unavngivne kilder dog, at der var faldet betaling i dollar.

Rusland har haft svært ved at få adgang til dollar, siden de vestlige lande indførte en række sanktioner, der begrænsede adgangen til de finansielle markeder i Vesten.

Herunder at udenlandske valutareserver i Vesten er blevet indefrosset. Det betyder, Rusland ikke kan trække sine penge ud af de konti, de står på.

På mange måder vil det også være en usædvanlig situation, hvis Rusland ikke kan betale sin gæld som aftalt. Ifølge erhvervsmediet Marketwire er det eksempelvis ikke sket siden 1917.

Andre situationer

Samtidig vil det være meget ulig andre situationer, hvor stater ikke har kunnet betale, hvad de har lovet.

- Normalt når eksempelvis Argentina er gået statsbankerot, lukker adgangen til de globale kapitalmarkeder, siger Tine Choi Danielsen.

- Så er du typisk afhængig af, at IMF (Den Internationale Valutafond, red.) kommer med en redningspakke og nogle penge, så du kan få genoprettet din økonomi. Og så går der normalt mange år, før man tør udstede en statsobligation, fordi markedet har tabt tilliden til dem.

Men IMF er en organisation med sine rødder i USA, og derfor vil hverken IMF eller Rusland være særligt interesseret i det, vurderer Tine Choi Danielsen.

Derfor kan investorer med russiske statsobligationer ende med at skulle nedskrive værdien til et rundt nul.

Ifølge Tine Choi Danielsen vil der for størstedelen være tale om udenlandske kapitalfonde og ikke eksempelvis danske pensionskasser.

Manglende gældsbetalinger har ofte også være forbundet med en total statsbankerot, hvor de offentlige kasser er tomme.

Men det er ifølge Tine Choi Danielsen ikke nødvendigvis tilfældet med Rusland. Heller ikke hvis de ikke kan betale deres gæld og blive lukket ude af de internationale finansielle markeder.

- Det vil de godt kunne. Især fordi vi har begrænset russiske investorers muligheder for at investere andre steder end i Rusland, siger hun.

Dermed vil der være russere, som ikke kan placere deres penge i udlandet, som kan låne penge til den russiske stat, vurderer hun.