Putin truer med at mindske Ruslands olieproduktion

Ruslands præsident, Vladimir Putin, truer med at mindske olieproduktionen, efter at en række vestlige lande er blevet enige om at indføre et prisloft på 60 dollar for en tønde russisk olie.

Det siger han ifølge Reuters på et pressemøde under et topmøde i Kirgisistan.

Han kalder det vestlige prisloft 'dumt' og siger, at Rusland ikke vil sælge olie til de lande, der støtter prisloftet.

- Jeg har allerede sagt, at vi simpelthen ikke vil sælge til de lande, der tager sådanne beslutninger, siger Putin.

- Vi vil måske overveje endda muligvis at reducere produktionen om nødvendigt, lyder det videre fra den russiske præsident.

Han tilføjer dog, at Rusland har en produktionsaftale med de øvrige medlemmer af Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec). Et så drastisk skridt er derfor stadig kun en mulighed.

- Vi overvejer det, men der er ingen løsninger endnu, siger Putin.

Han tilføjer, at der vil komme flere detaljer i et dekret fra ham i løbet af de kommende dage.

Rusland er verdens næststørste eksportør af olie. Kun Saudi-Arabien sælger mere olie til udlandet.

Rusland er den største eksportør af gas.

Putin siger videre, at prisloftet ikke vil føre til, at Rusland taber penge.

De 60 dollar, som prisloftet lyder på, stemmer nogenlunde overens med det prisniveau, Rusland på nuværende tidspunkt sælger sin olie for, siger Putin.

Han advarer om, at prisloftet vil føre til et globalt kollaps i olieindustrien og en himmelflugt i oliepriserne.

- Det er et dumt forslag, dårligt udtænkt og dårligt gennemtænkt, siger Putin om prisloftet.

Salg af olie og gas til Europa har i årtier været en af de vigtigste indtægtskilder i udenlandsk valuta for Rusland.

Prisloftet skal være med til at presse Rusland økonomisk. En stor del af den krig, som russerne fører i Ukraine, er finansieret af indtægter fra oliesalg.