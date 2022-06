Putins gas-stop: Det betyder det for dig

Russiske Gazprom har onsdag morgen valgt at lukke for gassen til Ørsted, efter den danske energi-gigant har nægtet at betale i russiske rubler. Gas-krisen kan sagtens ramme dem, som ikke har gasfyr

Ekstra Bladet

Ørsted fik tirsdag besked om, at russiske Gazprom ophører med at levere den gas, som Ørsted ellers har indgået kontrakt med selskabet om.

Onsdag klokken seks blev hanen lukket.

Striden skyldes, at Ørsted har nægtet at betale for den russiske naturgas i den russiske valuta rubler, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, for nylig krævede.