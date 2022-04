Putins krav truer EU-aftale

EU-Kommissionen ser ikke tegn på, at europæiske virksomheder bryder sanktionerne mod Rusland for at kunne købe gas. Det siger en talsmand fra EU-Kommissionen.

Udmeldingen kommer, efter at Rusland har krævet betaling i rubler og har lukket for gas til Polen og Bulgarien, der ikke vil følge kravet.

- Det er et forsøg på at afpresse EU. Det kan vi ikke tillade, siger talsmanden.

Ungarn har dog ifølge den ungarske udenrigsminister tænkt sig at sige ja til aftalen med Rusland.

Det skyldes, at 85 procent af Ungarns gasforsyning og 65 procent af olieforsyningen kommer fra Rusland, siger Ungarns udenrigsminister, Peter Szijjarto, til den amerikanske tv-station CNN.

Dermed kan det russiske krav måske bryde enigheden om sanktionerne i EU.

Ifølge EU-Kommissionen er det op til medlemslandene at sikre, at landet og landets virksomheder overholder sanktionerne. Hvis ikke det sker, har EU-Kommissionen mulighed for at komme efter medlemslandene for at krænke sanktionerne.

Så langt er sagen ikke kommet. Men det russiske krav har allerede givet EU-Kommissionen sved på panden. Ifølge den britiske avis Financial Times er store energiselskaber som tyske Uniper og østrigske OMV gået i gang med at planlægge, hvordan de kan betale, så energiforsyningerne fortsætter.

Derfor kæmper EU-Kommissionen nu med at finde et figenblad, så energileverancerne kan fortsætte, uden at det ser ud, som om EU giver efter for det russiske krav.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, ønsker, at betalingen for russisk energi fremover sker i rubler, selv om kontrakterne er indgået i euro eller dollars. Målet for Putin er både at styrke den russiske valuta og ydmyge de energiafhængige EU-lande.

EU-Kommissionen kræver til gengæld, at den direkte betaling fra de europæiske selskaber skal ske i euro eller dollars. Ellers vil det ifølge kommissionen være et brud på sanktionerne.

Putin kræver konkret, at energiselskaberne i EU-landene skal oprette både en konto med udenlandsk valuta og en med rubler i Gazprombank. Banken er baseret i Schweiz og fungerer som betalingskontor for det russiske energiselskab Gazprom.

Dermed vil energiselskaberne i EU - set med russiske briller - reelt betale i rubler.

Onsdag fastslog en talsmand for EU-Kommissionen dog, at det vil være i strid med sanktionerne, hvis europæiske virksomheder afventer godkendelsen af betalingen, til den er vekslet om til rubler.

Dermed vil det være op til Rusland at bestemme, hvornår betalingen er afsluttet. Og det vil den først være, når rublerne står på kontoen.

Til gengæld vil det være i overensstemmelse med sanktionerne, hvis blot de europæiske selskaber foretager den direkte betaling i euro eller dollar. Og så vel at mærke insisterer på, at betalingen dermed er sket.

- Det er op til Rusland, hvad de så gør med pengene bagefter, siger talsmanden.

