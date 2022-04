Raser mod it-kaos: Vi risikerer at lukke

Politiets nye it-system til at udstede våbentilladelser er gået i koks, før det overhovedet har været oppe at køre

Et nyt it-system skulle gøre det nemmere og hurtigere at udstede blandt andet våbentilladelser, men systemet gik i kuk fra start.

Ventetiderne på at behandle anmodninger om udstedelse eller forlængelse af våbentilladelser har således vokset sig enorme, og nogle våben kan man slet ikke søge om tilladelse til.

Det påvirker ikke kun jagtlystne danskere, men også de våbenhandlere og bøssemagere, der lever af at sælge jagtudstyr, og som i værste fald kan ende med at måtte dreje nøglen om på deres forretninger.

- I januar i år implementerede man systemet og afskaffede i samme vending det gamle, selvom det nye ikke virkede. Og så brød det hele sammen, fortæller Kristian Petersen.

Han er formand for Danmarks Våbenhandlerforening og ejer en butik og et bøssemager-værksted i Hedehusene. Derfor har han mærket indførslen af det fejlslagne it-system på egen krop - og pengepung.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kristian Petersens butik har efterhånden nogle år på bagen, men nu frygter ejeren for dens fremtid. Foto: Jonathan Damslund

- De import-tilladelser, vi som forretningsdrivende skal have, hver gang vi køber våben ind, tager lige nu omkring en måned at få godkendt.

- Det betyder, at hvis man køber våben for en million kroner, kan man først få dem leveret og begynde at sælge dem efter fire uger. Det er belastende, fordi pengene på en måde er 'låst', mens man venter, siger han.

Kan koste arbejdspladser

Men problemerne stopper ikke der, lyder det endvidere:

- Butikkerne skal vente meget lang tid på at få deres varer. Og når de endelig får dem hjem, kan de ikke sælge dem, fordi folk heller ikke kan få fornyet eller udstedt våbentilladelser - igen på grund af det nye system, fortæller Kristian Petersen.

- Vi burde have styrtende travlt lige nu, fordi jagtsæsonen er lige om hjørnet. Men man har de facto lukket vores erhverv, indtil det kommer op at køre igen. Og det kan komme til at koste arbejdspladser.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lageret er fyldt, fordi det er så svært at få solgt noget. Foto: Jonathan Damslund

Også på politiets egen hjemmeside varsler man en 'markant længere ventetid' på sagsbehandlingen af våbentilladelser mm., fordi implementeringen af det nye våbenregister har vist sig at tage længere tid.

Derfor kan Politiets Administrative Center, PAC, kun i begrænset omfang behandle sager. Af hjemmesiden fremgår det også, at it-systemet kommer i forbindelse med en ændring i den danske våbenbekendtgørelse.

I et forsøg på at afhjælpe en del af problemet har PAC valgt at forlænge den periode, hvori man har lov til at beholde et våben efter udløb af en tilladelse, til 1. september.

Det betyder, at man så i det mindste kan beholde sit våben, hvis ens tilladelse når at løbe ud, inden den bliver fornyet. Man må dog ikke hverken bære eller anvende våbnet.

Store konsekvenser

I Kristian Petersens butik - som både sælger til private og til offentlig brug - afspejler det fejlslagne it-system sig direkte i antallet af private kunder.

- Vi kan ikke sælge rifler lige nu, og dem, vi fik solgt, inden folk blev bekendt med problemet, står her bare. Vi har over en million kroner bundet i våben, der ikke bliver hentet og betalt af kunderne, fortæller bøssemageren.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kristian Petersen aner ikke, hvordan situationen ser ud om få måneder. Foto: Jonathan Damslund

- Kommer din forretning til at klare sig?

- Det kommer an på, hvor lang tid det her trækker ud. Lige nu ved vi ikke, om problemet er løst efter sommerferien, eller om vi skal helt ind i efteråret. Hvis det sker, kommer vi til at lukke den del af butikken, der sælger til private, siger Kristian Petersen.

Han sammenligner situationen med den, ansatte i eksempelvis restaurationsbranchen oplevede under corona.

- Men det her er frustrerende på en anden måde, fordi det er noget, som kunne være undgået, hvis myndighederne ellers havde tænkt sig om, siger han.

- Vi er truet på vores levebrød, vores forretninger og vores livsværker. Jeg har bygget det her op over 20 år, og nu står jeg i en situation, hvor en myndighedsbeslutning potentielt kan betyde, at vi må dreje nøglen om. Det er enormt frustrerende.