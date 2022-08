Rasler ned: ALT er rødt

Det danske C25-indeks bløder nærmest i bogstavelig forstand. Alle indeksets 25 selskaber er i rødt, og indekset er i skrivende stund nede med 2,2 procent.

Værst ser det ud for vaccinegiganten Bavarian Nordic, der mandag åbnede med et fald på 12 procent. I skrivende stund lyder dagens kursfald på lidt over 11 procent.

Det voldsomme fald for Bavarian Nordic kommer, efter at aktien også fredag led et gevaldigt tab på 11,7 procent. Det svarer til, at selskabets børsværdi er faldet med cirka 5 milliarder kroner fra 25,3 til 20 milliarder siden åbningen i fredags.

Inflation, inflation, inflation. Det er alle steder og har sat sig på mange af danskernes pengepunge. Men noget tyder på, at der kan være forandring på vej Mens alle C25-aktier falder stiger priserne. Men det har måske snart en ende.

Faldet skyldes hovedsagelig, at abekopper ser ud til at være på retur, vurderer investeringsøkonom Per Hansen over for Euroinvestor. Bavarian Nordic er førende inden for leverancer af abekoppevacciner.

Annonce:

Samtidig forlyder det, at Pfizer er på vej med en RSV-vaccine, som Bavarian Nordic også har satset på at udvikle.

Dagens nuværende næststørste C25-taber er DSV, der er nede med lidt over 4 procent.

Det er dog langtfra kun det danske marked, der falder denne mandag. Der er en generelt faldende tendens på det europæiske marked. Det tyske DAX-indeks er faldet med 2,2 procent, mens det europæiske Stoxx50-indeks er nede med knap 1 procent.

Flere banker har allerede advaret om kursfald på det europæiske aktiemarked grundet rentefrygt.

Ekspert: Sådan tackler du inflationen bedst

Fra bare bryster til modemilliarder