Rejse-kaos truer: Kan være håb

Mæglerne i SAS-konflikten er trådt tilbage i forhandlingerne, så medarbejdere og arbejdsgivere nu taler direkte med hinanden.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge den svenske mægler Jan Sjölin er det positivt, at parterne kan tale sammen.

Normalt sidder parterne i hver sit rum i en mæglingssituation og har sjældent direkte kontakt.

Derfor anses det normalt som et fremskridt i forhandlingerne, når mæglerne kan træde tilbage og lade parterne tale sammen uden deres indblanding.

- Vi mæglere forsøger at få parterne til at blive enige om de komplicerede spørgsmål. Hvis vi opfatter, at de kan håndtere diskussionen bedre selv, så opfordrer vi parterne til at gøre det og forsøge at nå til enighed, siger Jan Sjölin til TT.

Han understreger, at mæglerne stadig stiller sig til rådighed for parterne, og så snart der er melding om grus i maskineriet, træder de til.

Den norske mægler Mats Ruland bekræfter over for NTB fredag, at parterne er ved at nærme sig hinanden.

- Men vi er ikke i mål, skriver han i en sms.

Parterne har travlt med at blive enige, hvis de vil undgå en massiv flystrejke.

Ved midnat mellem fredag og lørdag udløber fristen for en overenskomstaftale mellem SAS og piloterne nemlig. Fristen blev onsdag udskudt med 72 timer.

Kernen i konflikten er, at piloterne er utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på billigere overenskomster i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect.

Finder parterne ikke frem til en aftale, kan det ifølge SAS selv komme til at berøre op mod 30.000 passagerer om dagen.

Omkring 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark er klar til at stoppe arbejdet. Det anslås, at en strejke kan påvirke omkring 250 afgange og 45.000 passagerer dagligt ifølge TT.