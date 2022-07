Rejsebureau kunne ikke få fat i SAS: Dødfrustrerende

Rejsebureauet FDM Travel har haft store problemer med at få fat i SAS.

Det stiller rejsebureauet og dets kunder i en svær situation, da FDM Travel ikke kan ombooke kunder, der er ramt af flyaflysninger i forbindelse med piloternes strejke, før det har talt med SAS.

Det fortæller Jesper Ewald, salgs- og indkøbschef i FDM Travel, til Ritzau og Standby.dk.

- Det er dødfrustrerende at have kunder i røret, hvor vi ved, at deres fly er eller bliver annulleret, og vi kan ikke gøre noget, for det kræver, at vi får fat i SAS, siger Jesper Ewald til Ritzau.

Han opfordrer til, at SAS laver nogle retningslinjer, som rejsebureauerne kan rette sig efter, når flyafgangene er aflyst og dermed ikke behøver at have fat i SAS ved hver eneste aflysning.

FDM Travel kan ikke oplyse, hvor mange af dets kunder der er ramt. Men FDM Travel sender 25.000 kunder til USA om året. De fleste flyver med SAS, og sommerferien er højsæson.

Indtil videre er der ingen af FDM Travels kunder, der er strandede på grund af strejken. Men det kan der hurtigt komme.

- Folk tager typisk til USA i to-tre uger ad gangen. Inden for en uge eller to har vi altså folk, der skal hjem igen, og der skal vi arbejde på muligheder for at få dem hjem, siger Jesper Ewald.

Udfordringerne kom særligt til syne i weekenden, hvor FDM Travel med egne ord måtte gå i nødberedskab og holde åbent uden for bureauets almindelige åbningstid.

I fire timer lørdag forsøgte FDM Travel at få fat i SAS uden held. På den tid gik rejsebureauet fra at være nummer 280 i køen til nummer 140.

Samtidig modtog FDM Travel 150 opkald og lige så mange mails fra sine kunder, hvoraf ni ud af ti henvendelser drejede sig om SAS.

- Kunderne er en lus mellem to negle. SAS henviser til rejsebureauerne, og vi vil gerne hjælpe dem, men vi kan ikke, når SAS ikke kan fortælle os, hvad vi skal stille op, siger Jesper Ewald.

SAS’s danske pressechef, Alexandra Lindgren Kaoukji, oplyser, at SAS mandag er kommet i kontakt med FDM Travel og forsøger at hjælpe rejseselskabet.

Hun siger, at lange ventetider og et chatsystem, der gik ned, skabte problemer denne weekend.

- Det har skabt mange utilfredse kunder. Der er ikke så meget andet at sige, og det er en tung byrde for alle, og vi forsøger at gøre, hvad vi kan, siger Kaoukji og oplyser, at SAS har sat 'alle kræfter ind' på at øge bemandingen i kundeservice.