Rejsebureauer forventer at møde SAS i retten efter strejke

Under pilotstrejken har rejsebureauerne haft problemer med at ombooke gæsternes flybilletter, og tilbage står spørgsmålet om, hvem der skal dække tabene: SAS eller rejsebureauerne.

Lars Thykier, der er direktør i brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), tror, at man ender 'med en retssag eller to'.

- Der er ingen standarder for, hvornår man skal tage en diskussion om, hvornår leverandøren, hvis medarbejdere strejker, skal dække noget.

- Jeg tror, det kommer nu, for det er ikke den sidste strejke, vi har set. Det vil være en måde at få skåret ansvarsgrænserne til på, siger han.

Ifølge loven er rejsebureauerne forpligtet til at tilbagebetale pakkerejser, som bliver aflyst.

Thykier peger på, at foreningen i øjeblikket kører nogle coronaretssager om, hvornår et rejsebureau skal betale kunden tilbage, hvis de insisterede på at komme hjem i foråret 2020, hvor coronapandemien brød ud.

- Dem forsøger man at afklare nu via retssager, og der er vi gået ind og har sagt, at vi gerne vil støtte den principielle retssag. Det samme kommer formodentlig også her (efter pilotstrejken, red.), siger han.

Uden at komme det nærmere vurderer Lars Thykier, at pilotstrejken kan have kostet rejsebureauerne et tocifret millionbeløb.

- Udfordringen er, at det godt kan være, at SAS har givet mulighed for at ombooke til en ny flyver, men det giver dig ikke som rejsebureau penge til at dække kundens tab. Nogle af de tab skal vi diskutere.

- En ting er forskellen på den gamle og nye billet. Men med pakkerejserne er det mere kompliceret, fordi folk måske ikke har nået for eksempel et krydstogt. Der er jeg sikker på, at der vil være en diskussion.

- I hvilken udstrækning skal SAS betale dele af eller alt det, det koster ekstra at have en pakkerejse, som ikke gennemføres, og i hvilken udstrækning er det bare ærgerligt, og rejsebureauet selv må betale, forklarer han.

Lars Thykier peger på, at det havde sparet bureauerne for en del penge, hvis de selv havde kunnet ombooke kunderne. Men det ville SAS ikke have, siger han.

- I min verden betyder det, at når man ikke vil være med til at afhjælpe situation, fordi man bare siger nej, så har man også en større forpligtelse til at dække de ekstraomkostninger.

- Jeg er ikke i tvivl om, at man ville kunne have reduceret udgifterne, siger han.