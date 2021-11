Rekordhøj beskæftigelse udbygges med endnu 13.000 i job

Antallet af lønmodtagere steg i september for ottende måned i træk.

13.000 personer kom i job, hvilket betød, at det i forvejen rekordhøje antal beskæftigede steg til 2.882.000 lønmodtagere.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der er offentliggjort mandag.

Da corona ramte landet sidste år, faldt antallet af beskæftigede. Nu er der dog 81.000 flere lønmodtagere end inden den første nedlukning.

Det går ekstraordinært godt på arbejdsmarkedet, lyder det fra Palle Sørensen, der er cheføkonom i Nykredit.

- Vi er kommet rigtig godt ud af coronakrisen. Først havde vi hjælpepakker til at hjælpe virksomhederne gennem krisen.

- Senere har privatforbruget taget over, hvor danskerne har været ude med pengepungen, forklarer økonomen.

Det er blandt andet på landets hoteller og restauranter, der er kommet flere i job. Fra august til september steg antallet af lønmodtagere her med 4000 personer.

Brancherne har været hårdt ramt under coronakrisen med store udsving, men i september var der lige så mange beskæftigede som inden krisen.

Selv om beskæftigelsen i øjeblikket er rekordhøj, vurderer Palle Sørensen fra Nykredit, at endnu flere kan komme i arbejde den næste tid.

- Vi ved, at aktiviteten fortsat er høj, så virksomhederne fortsat efterspørger arbejdskraft, og at ledigheden daler.

- Så vi vil højst sandsynligt se, at beskæftigelsen bliver ved med at stige de kommende måneder, vurderer økonomen.

Der kan dog komme et punkt, hvor ledigheden bliver så lav, at virksomhederne får svært ved at skaffe arbejdskraft.

Det kan være med til at give en overophedning af økonomien, forklarer han.

- De ansatte kan forhandle lønnen så meget op, at virksomhederne må hæve priserne. Og når vi har stigende priser og inflation, skaber det yderligere lønkrav.

- Alt sammen kan skabe en uheldig spiral, så det er man bekymret for.

- Vi har ikke en overophedning endnu, men når man kigger ind i 2022, er det svært at se presset lette fuldstændig, siger cheføkonomen.