Rekordhøjt tal: Danskerne skyder langt flere penge ind på opsparingen

Vi står midt i en økonomisk krise, der påvirker langt de fleste danskere på den ene eller den anden måde. Og det har medført, at vi i højere grad end tidligere sætter flere penge ind på opsparingen.

Faktisk er der blevet sat ny rekord for det samlede beløb, som danskerne har stående i banken. I slutningen af oktober lød beløbet på hele 1.094 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 65 milliarder kroner sammenlignet med sidste år.

Det skriver Finans, som henviser til nye tal fra Nationalbanken.

Den reelle værdi er mindre

Men til trods for den store stigning er der ikke grund til jubel - for pengene er langt mindre værd.

Inflationen påvirker nemlig i høj grad vores opsparinger, lyder budskabet fra seniorøkonom hos Dansk Erhverv Kristian Skriver.

'På trods af at danskerne har sparet op, har den høje inflation forringet værdien af opsparingen i så stort et omfang, at den reelle værdi af opsparingen i dag er mindre end for et år siden', forklarer han i et skriftligt svar til Finans.

Kan sikre økonomisk stabilitet

Finans skriver, at købekraften af danskernes bankopsparinger til trods for det rekordhøje tal er blevet 33 milliarder kroner mindre, når man korrigerer for prisstigninger.

Men til trods for det er det ifølge Kristian Skriver fortsat positivt, at mange danskere sætter flere penge ind på opsparingerne.

Det kan nemlig ifølge ham være med til at sikre økonomisk stabilitet, når den danske økonomi møder modvind.