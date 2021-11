Rekordmange boligejere betaler deres boliglån til tiden

Boligejernes betalingsevne er den bedste i snart 14 år - og rekordmange betaler deres lån til tiden.

Det oplyser Finans Danmark i en pressemeddelelse.

Finans Danmark er en interesseorganisation for blandt andet banker og realkreditinstitutter.

Ud af landets cirka 1,4 millioner boligejere med realkreditlån er der cirka 2000 af dem, der ikke har betalt ydelsen på deres lån, som de skulle have betalt ved udgangen af juni 2021.

Det svarer til en såkaldt restanceprocent på 0,14 for andet kvartal 2021. Det er det laveste i snart 14 år.

Ifølge Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, kan et stort fald i ledigheden have stor betydning for udviklingen.

- Længerevarende ledighed er historisk set en af de vigtigste årsager til, at danskere ikke betaler ydelsen på deres boliglån til tiden.

- Da corona ramte Danmark tilbage i foråret 2020, oplevede vi en stor stigning i ledigheden, men antallet af ledige er faldet igen, og der er nu lidt færre ledige end før coronakrisen, siger Ane Arnth Jensen.

Restanceprocenten dækker over, hvor stor en del af de samlede ydelser fra boligejerne, der ikke er betalt tre og en halv måned efter betalingsfristen.

Med en restanceprocent på 0,14 betyder det, at boligejerne i gennemsnit mangler at betale 14 øre for hver 100 kroner, de skulle have betalt.

De seneste år har et stigende antal boligejere valgt at afdrage på deres realkreditlån.

I dag vælger to tredjedele af boligejerne at afdrage på deres lån. Kun en tredjedel vælger afdragsfrihed.

- Betaler man afdrag på sit realkreditlån, sparer man op i boligen, og det bidrager til økonomisk robusthed.

- Når boligejerne betaler afdrag, sænkes gælden over tid, og det øger alt andet lige friværdien i boligen.

- Dermed kan man stå bedre rustet til at klare for eksempel perioder med ledighed eller sygdom, siger Ane Arnth Jensen.

Hun opfordrer samtidig til, at man hurtigst muligt kontakter sin bank eller sit realkreditinstitut, hvis man har udfordringer med at betale næste termin på boliglånet.