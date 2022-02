Rekordmange i job

Antallet af lønmodtagere er i december sidste år fortsat med at stige.

Til gengæld er stigningen knap så stor, som den har været tidligere på året.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I december er antallet af lønmodtagere steget med 5000 personer. Det betyder, at den samlede beskæftigelse er endt på rekordhøje 2.916.486 personer.

Stigningen i december er imidlertid lavere end i de foregående otte måneder, hvor de månedlige stigninger lå på mellem 10.000 og 35.000 personer.

'Flyvende'

Med tallet for december kan der ses tilbage på et 2021, hvor beskæftigelsen er steget med hele 74.000 personer. Det er en historisk stor stigning for et år.

Den rekordstore fremgang på arbejdsmarkedet skal primært ses i lyset af, at dansk økonomi i 2020 blev hårdt ramt af coronapandemien for derefter hurtigt at komme på benene igen.

- Dansk økonomi er simpelthen kommet flyvende ud af coronakrisen, hvilket har løftet beskæftigelsen op i et nyt rekordhøjt niveau, siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar.

Ikke uden risiko

På linje med andre økonomer vurderer han dog, at man langt fra kan sætte næsen op efter en lignende jobfremgang i 2022.

Det hænger sammen med den markante mangel på arbejdskraft, der betyder, at jobfesten allerede begynder at lakke mod enden.

- Arbejdsmarkedet kører i øjeblikket på pumperne, og manglen på arbejdskraft er ikke set højere siden årerne op til finanskrisen.

- Det er ikke uden risiko, da arbejdsmarkedet simpelthen risikerer at overophede og igangsætte en ny lavkonjunktur i dansk økonomi, siger Tore Stramer.