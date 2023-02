Rekordoverskud for energigigant

Siden Rusland invaderede Ukraine, har gas- og oliepriserne været skyhøje.

Det har det britiske energiselskab høstet på.

Selskabets overskud er nemlig mere end fordoblet til 27,7 milliarder dollars i 2022, sammenlignet med 12,8 milliarder dollars året før. Det skriver BBC.

Det er dog ikke kun BP, det går fremragende for.

I sidste uge kunne energiselskabet Shell præsentere en rekord indtjening på næsten 40 milliarder dollars.

Mens energiselskaberne lukrerer på krisen, står forbrugerne over for stigende regninger. I Storbritannien er flere begyndt at pege på, at firmaerne skal betale mere i skat.

