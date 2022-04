Rekordstort overskud

Med danske topnavne som Christian Eriksen og Caroline Wozniacki i ejerkredsen fortsætter selskabet State Drinks med at præstere på markedet for energidrikke.

Således kan virksomheden på mandag præsentere et overskud på 391.950, hvilket er det største, siden virksomheden gik på markedet i 2015.

Samtidig kan direktør, stifter og medejer Jon Andersen notere fremgang i bruttoresultatet på knap to millioner kroner.

- Jeg føler stadig, at vi kun lige er begyndt. Jeg tror, at vi kan bygge et sindssygt stærkt skandinavisk brand op. Og på sigt skulle det også gerne blive stort på europæisk plan.

Artiklen fortsætter ...

De to tidligere fodboldspillere Jon Andersen (th.) og Kim Have (tv.) sammen med Christian Eriksen, som både er ansigtet udadtil og medejer af State Drinks. Pr-foto

Jon Andersen fik idéen til virksomheden som 21-årig, hvor han stod foran valget mellem to drømme: at atse på at spille fodbold i Superligaen eller gå efter drømmen om at producere sin egen serie af energidrikke. Han endte med det sidste og vinkede farvel til en lovende karriere i 1. division for at kaste sig over iværksætterdrømmen.

Droppede lovende fodboldkarriere

Som juniorspiller havde han været blandt de dårligste i Silkeborg, hvor han spillede på tredjeholdet. Men så besluttede han sig for, at han ville være blandt de bedste. Han begyndte optimere sine præstationer, herunder at blande sin egen energidrik.

- Fordi jeg vidste, at jeg selv kunne lave det bedre end det, jeg købte, opsummerer han.

Fra fodboldakademiet i Silkeborg kendte han Kim Have, og sammen tog de springet til at blive iværksættere i 2013, hvor de begyndte at udvikle State Energy. De havde en drøm om at få Christian Eriksen med på holdet, hvilket lykkedes.

- Det er altafgørende, at så vilde atleter og personer blåstempler vores produkt. Da Eriksen kom med, sad både Kim og jeg i et køkken på Amagerbro og udviklede produktet i vores lejlighed. Vi kendte ham ikke, og på det tidspunkt arbejdede han kun sammen med Nike.

- Men det viste sig, at han godt kunne lide vores produkt, og han gik med ombord.

Efterfølgende er Christian Eriksen blevet medejer af virksomheden, som han i dag ejer mellem ti og 15 procent af. Også Caroline Wozniacki er medejer - med under fem procent - ligesom hun er ansigtet udadtil.

Henter 6,4 millioner

Sidste år kom State Drinks ApS med selskabets første overskud på 65.916 kroner.

Det er nu flerdoblet, og samtidig har virksomheden fået en slurk af den økonomiske energidrik med en kapitalindsprøjtning fra selskabets ejerkreds på 6,4 millioner kroner, som sender egenkapitalen op på 15 millioner kroner.

- Det var egentlig ikke nødvendigt, men vi valgte at tage ekstra penge ind for at træde på speederen og vækste endnu mere, siger Jon Andersen.

Selv har han en gymnasial uddannelse fra Handelsskolen i Silkeborg, men undervejs er det lykkedes for ham selv og makkeren Kim Have at tiltrække erfarne kapaciteter fra dansk erhvervsliv. Således er det den tidligere Carlsberg topboss Michael Juul, som er bestyrelsesformand, mens blandt andre Parken-medejer Erik Skjærbæk er i ejerkredsen.

For Jon Andersen handler det om hele tiden at sætte det bedste hold omkring sig. Også selvom hans egen ejerandel er faldet markant, siden han fik idéen.

- Da jeg fik idéen til State, sad jeg med 100 procent, og i dag sidder jeg med lidt under ti procent. Jeg vil hellere eje mindre af noget, som bliver helt fantastisk, end at eje det hele af noget, som ikke bliver til noget stort. Og det synes jeg fungerer fantastisk.