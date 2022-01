Rema 1000 indgår aftale med eks-tv-vært

Den tidligere vært på Go' Morgen Danmark Morten Resen har lavet et samarbejde med discountkæden

I 2015 sagde Go' Morgen Danmark-værten Morten Resen sit job op for at begynde på noget helt nyt.

Projektet blev de to apps rettet mod børnefamilier ved navn GoLittle og Mambeno, og sidstnævnte har nu fået så meget succes, at discountkæden Rema 1000 har indledt et samarbejde med Morten Resen om appen.

Det oplyser Rema 1000 i en pressemeddelelse.

Madindkøb til børnefamilier

Mambeno er en app, der blandt andet giver forslag til madplan og madpakker for børnefamilier, og med det nye samarbejde kan appen nu spille sammen med Rema 1000's app, så alle de opskrifter og øvrige varer, man har skrevet ind i Mambeno, kan overføre til discountkædens app.

- Hver uge får Mambeno-familierne to helt nye madplaner med opskrifter, der tager helt ned til 15 minutter at lave og med grøntsager, fisk og fuldkorn i børnehøjde, siger Morten Resen blandt andet i pressemeddelelsen.

Mambeno har blandt andet som mål at minimere madspil, og ingredienserne fra opskrifterne bliver så vidt muligt brugt op i løbet af ugen.

- Vi vil gerne gøre noget for børnefamilierne, og Mambeno har lavet en fremragende app til bl.a. at samle familien om nogle lette og sundere måltider, lyder det fra Rema 1000s administrerende direktør, Jesper Bove-Nielsen.

Via Rema 1000s app er det blandt andet muligt at få leveret indkøbene til opskrifterne fra Mambeno via Rema 1000s leveringstjeneste Vigo.

Hård beslutning

Morten Resen har flere gange tidligere fortalt åbent om sit nye projekt, og at det var hårdt at starte op som iværksætter.

Han har blandt andet fortalt, at det var et ønske om ikke længere at stå op klokken 3 om natten for at lave tv, der fik ham til at hæve pensionsopsparingen og kaste sig ud i det nye projekt.

Han har ikke lagt skjul på, at projektet ikke har været lutter lagkage, og at der også har været søvnløse nætter med ondt i maven, men han har alligevel holdt fast, hvilket altså nu har vist sig i et vist omfang at have båret frugt med den nye aftale.