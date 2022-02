Rente-chok til boligejere

Der er dårligt nyt for de boligejere, der skal have en ny rente på deres boliglån 1. april i år.

Ugens auktioner af flekslån har nemlig har budt på markante rentestigninger, der for F3 og F5-lånene ikke er set mage siden auktionerne i 2012, viser tal fra Realkredit Danmark.

Her er rentestigningerne kommet bag på cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig, fortæller han.

- Vi vidste godt, at rentepilen pegede opad. Med vi er overraskede over, at renten er steget så meget, som den er. Jeg har været med til de her auktioner i mere end ti år, og jeg kan ikke huske, at vi er blevet så overraskede over, hvor renterne er endt henne i forhold til, hvad vi regnede med bare få dage før auktionen, siger cheføkonomen.

Han minder dog samtidig om, at renterne trods stigningerne stadig er meget gunstige.

- Selvom rentestigningerne er bemærkelsesværdige, skal man også have med, at renterne fortsat er meget lave set i historisk perspektiv. Og i forhold til økonomien for de boligejere, der har haft deres lån på auktion, er det klart, at for uger tilbage så de ud til at få lidt lavere ydelser, og det vil nogle sikkert ærgre sig over.

- Men grundlæggende vil ydelserne stadig ligge på lave niveauer og vil ikke for alvor ændre på budgetterne hos boligejerne. Så det er værd at have med, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Pr. million

Ifølge data fra Realkredit Danmarks auktionsdag, hvorfor renterne altså ikke er endelige, er det boligejere med et F3-lån uden afdrag, som får den største merudgift. De skal nemlig punge ud med 340 kroner ekstra pr. lånt million om måneden. De endelige renter ventes ikke at ville afvige meget fra de foreløbige tal, men fredag afsluttes auktionen, og så vil de endelige renter være klar.

Se de foreløbige data for Realkredit Danmarks auktion mandag herunder.



Nordea Kredit afsluttede sine auktioner for de variabelt forrentede lån onsdag, og hos Nordens største bank, regner man med, at tiden med de historisk lave renter er historie.

'F5-renten er blevet fastsat til det højeste niveau siden april 2016 og dermed de sidste seks år. Det skyldes den stigende inflation, der får mange investorer til at forvente, at centralbankerne vil hæve de ledende renter i de kommende år. Vi forventer, at tiden med de ekstremt lave renter nu ligger bag os, lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonomi i Nordea Kredit.

De endelige renter for F1, F3 og F5 lånene hos Nordea Kredit kan ses nedenfor. Artiklen fortsætter under.



Også pil op

Renterne på de fastforrentede lån har også haft en kraftig pil op den seneste tid og er steget med omkring 1,5 procent siden foråret 2021. Og de stigende renter lægger en kraftig dæmper på prisvæksten på boligmarkedet. Nogle steder kan det måske også komme til prisfald i løbet af 2022, fortæller Christian Hilligsøe Heinig.

- Det er svært at spå om eventuelle prisfald. Men i nogle områder er det blevet rigtig dyrt, og det øger risikoen for prisfald. Men der er også ting, der trækker den anden vej end renterne. For eksempel den stærke danske økonomi og høje beskæftigelse, som er med til at holde hånden under markedet, siger han.

Renterne på det mest almindelige fastforrentede lån med afdrag er nu to procent, men 2,5 procents-lånet kan være på trapperne.