Rentehop koster boligejere 10.000 kroner mere per lånt million

De stigende renter betyder, at det for boligejerne er blevet i gennemsnit 10.000 kroner dyrere for hver million, man har lånt.

Det viser tal for renteudviklingen, som Nationalbanken har udsendt mandag.

Her kan man læse, at den gennemsnitlige rente, eksklusive bidrag på realkreditgæld, i januar var på 1,71 procent. Det er næsten et helt procentpoint højere end i januar sidste år.

Det er især i januar i år, at renterne på boligejernes realkreditlån er vokset. Her er den gennemsnitlige rente vokset med 0,39 procentpoint.

Det skyldes, at store dele af boligejerne har fået justeret deres rente ved årets begyndelse.

- Den markante stigning i gennemsnitsrenten i januar skyldes især den store mængde af variabelt forrentede boliglån, som har fået ny rente ved starten af året, skriver Nationalbanken.

- Her blev renterne for næsten en femtedel af boligejernes realkreditgæld tilpasset.

Den gennemsnitlige rente på et realkreditlån er dermed på det højeste niveau siden 2015, skriver Nationalbanken.

Ni af ti af de lån, der har fået en ny rente i det nye år, er variabelt forrentede lån, der har en kort rentebinding. En kort rentebinding betyder i Nationalbankens termer, at lånene typisk får en ny rente hvert halve år.

- For boligejere med disse lån vil renten være steget med op imod cirka tre procentpoint siden midten af 2022, skriver Nationalbanken.

Det seneste år er lån med en variabel rente blevet populære igen ifølge Arbejdernes Landsbanks privatøkonom, Brian Friis Helmer.

- Der er flere årsager til, at lån med variabel rente er gået frem i løbet af 2022, skriver han i en analyse af Nationalbankens tal.

- Spændet mellem fast og variabel rente blev samtidig øget, da rentestigningen var mest udtalt på de fastforrentede lån. Det kan have betydning for valget af boligfinansiering.

Derudover noterer Nationalbanken, at der også er boligejere, der har konverteret deres boliglån til en højere rente.

For nogle boligejere har det været muligt at omlægge deres lån til en højere rente, mod at de får barberet en del af deres restgæld af.