Repræsentanternes Hus godkender forslag om at sænke insulinpriser

USA er kommet et skridt nærmere lavere priser på insulin.

Det står klart, efter at Repræsentanternes Hus har godkendt et lovforslag, der sætter et loft på patienters udgifter til insulin på 35 dollar om måneden - 235 kroner.

Lovforslaget skal dog stadig godkendes af Senatet, der er i gang med at udtænke et bredere et af slagsen.

Hvis det bliver en realitet, vil det reducere prisen på insulin kraftigt.

I øjeblikket ligger månedlige forsyninger af medicinen på omkring 375 dollar og kan nå op på 1000 dollar. Altså fra 2500 til 6700 kroner.

Det kan få nogle til at springe de nødvendige doser over.

Det er præsident Joe Biden, der har ønsket at sætte udgiftsloftet ned.

Det skal sikre, at alle familier har råd til medicinen, har det lydt fra Biden.

Under debatten i Repræsentanternes Hus sagde demokraten Frank Pallone:

- Ingen burde være nødt til at rationere deres insulin som hjælp til at reducere omkostninger og risikere deres helbred. Og i nogle tilfælde faktisk koste dem livet.

Demokraten og formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, sagde på sit ugentlige pressemøde torsdag:

- For os er det et skridt i retning af, at ministeren (sundhedsministeren red.) er i stand til at forhandle medicinpriser ud over insulin.

Det er virksomhederne Sanofi, Eli Lilly og danske Novo Nordisk, der længe har domineret det amerikanske insulinmarked.

De tre virksomheder sidder på omkring 90 procent af markedet.

Mere end 34 millioner mennesker i USA har diabetes ifølge USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC). Det er ud af en befolkning på omkring 334 millioner mennesker.

De fleste har type 2-diabetes, som typisk ikke kræver insulin for at kontrollere blodsukkeret. Næsten 1,9 millioner har type 1-diabetes og er nødt til at tage insulin hver dag.

Novo Nordisk er en meget stor spiller i USA, når det kommer til lægemidler, der bruges mod type 2-diabetes.

Lovforslaget blev stemt igennem med stemmerne 232-193. Kun få republikanere støttede det.

Republikaneren Cathy McMorris Rodgers kaldte det for en 'statslig medicinprisordning. En del af en socialiseret medicintilgang, der vil føre til færre helbredelser', mens sygeforsikringspræmierne øges.