Rigmands fond indberettet til Bagmandspolitiet

Private lån for et tocifret millionbeløb og store summer til Iran.

Civilstyrelsen, der fører tilsyn med fonde, har indberettet den politiske pengemand Djaffar Shalchis fond Human Act til Hvidvasksekretariatet under SØIK - også kaldet Bagmandspolitiet.

Det fremgår af dokumenter, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Styrelsens indberetning kom, få dage efter at Ekstra Bladet kunne afsløre, at rigmanden Djaffar Shalchi på vej mod sin erklærede formue på flere hundrede millioner kroner har flere konkurser med opsigtsvækkende forhold og skattegæld bag sig.

Men der er altså også flere opsigtsvækkende ting i måden, rigmanden driver fonden Human Act på, mener Civilstyrelsen.

- Der er blandt andet nogle store mellemregninger mellem bestyrelsesformanden (Djaffar Shalchi, red.) og fonden, og mellemregninger ønsker man normalt så få af som muligt i fonde. Her ser vi modsat mange mellemregninger og samtidig nogle relativt store beløb.

- Samtidig er der nogle personer omkring fonden, hvis rolle vi ikke rigtig forstår. De sidder i hvert fald ikke i bestyrelsen, siger Erich Erichsen, kontorchef i Civilstyrelsen med ansvar for kontrol med ikke-erhvervsdrivende fonde.

Civilstyrelsen har undersøgt sagen siden foråret, men råber altså nu vagt i gevær over fonden, der kontrolleres af Shalchi og hans kone, Ané Shalchi.

Djaffar Shalchi er både direktør og bestyrelsesformand i fonden Human Act, der i foråret donerede 600.000 kroner til Sikandar Siddique (tv.), leder af partiet Frie Grønne.

Djaffar Shalchi donerede i foråret over 600.000 kroner gennem sin fond til Sikandar Siddique, leder af partiet Frie Grønne. Siden Human Act-fondens stiftelse i 2016 har Djaffar Shalchi også turneret medier i ind- og udland rundt og talt for, at velhavere som ham selv bør betale mere i skat. Et arbejde, han i 2019 blev belønnet med 3F's Fællesskabspris for.

Frem og tilbage

Mellemregningerne mellem fonden og Shalchi og hans kone betyder, at fonden skylder parret penge, og at millioner flyder mellem dem og fonden.

I et brev, som Civilstyrelsen har sendt til Human Act, beder styrelsen for eksempel fonden redegøre for nogle af de store millionbeløb, som cirkulerer frem og tilbage.

'Civilstyrelsen skal på baggrund af specifikationen anmode om en nærmere redegørelse for baggrunden for mellemregningens opståen, herunder hvorfor Djaffar Shalchi og Ané Maro Shalchi lånte fonden 8 mio. kr. i maj 2018 og yderligere 7.219.740 kr. i december 2018, og hvorfor Djaffar Shalchi lånte fonden 5,4 mio. kr. i december 2018,' lyder det blandt andet i brevet.

Sagen kort: De rige skal betale mere i skat Djaffar Shalchi kom som otteårig til Danmark fra Iran med sin mor og fire søskende. Den i dag 60-årige Shalchi begyndte ifølge eget udsagn at handle med ejendomme i 1999. Ejendomseventyret, der ifølge rigmanden har gjort ham god for et tre-cifret millionbeløb, har dog på vejen været et dyrt bekendtskab for hans kreditorer og skattekassen, har Ekstra Bladet kunne afsløre. Mellem 2012 og 2014 gik Djaffar Shalchi således konkurs med fire selskaber, hvor han var direktør, men var ejet af hans kone Ané Shalchi. Kreditorer krævede 30 millioner kroner i konkursboerne, heraf var mindst 780.000 moms- og skattegæld. Derudover fandt kuratorer i to af konkursboerne forholdene så graverende, at de kontaktede politiet. Djaffar Shalchi slap ifølge eget udsagn med en bøde i et tilfælde, mens der i den anden sag ikke kom nogen sanktion. I 2016 stiftede han så den velgørende fond Human Act, hvortil han og hans hustru donerede en række af deres ejendomme. Disse havde ifølge Djaffar Shalchi en værdi på 200 millioner kroner på det tidspunkt, og fonden donerer ifølge stifteren et tocifret millionbeløb til velgørenhed om året. Djaffar Shalchi er direktør i fonden og arbejder her blandt andet for, at de rigeste i verden skal beskattes med én procent af deres formue. Han bor med sin kone Ané Shalchi i Brønshøj i København. Vis mere Vis mindre

Millioner til Iran

Djaffar Shalchi kom til Danmark fra Iran, da han var barn, og landet spillede en afgørende rolle i byggeselskabet Omnicon Projektudviklings konkurs i 2012.

Selskabet, der var ejet af Ané Shalchi og havde hendes mand i direktørstolen, efterlod krav fra kreditorer på 25 millioner kroner, og fatalt for konkursen var et lån på 20 millioner kroner til et selskab i Iran, konkluderede kurator.

Kurator kunne samtidig heller ikke finde nogen dokumentation for lånet, og der var tilsyneladende heller ikke stillet sikkerhed for de mange millioner. Han indberettede det og andre forhold omkring konkursen til politiet.

Og Iran spiller stadig en afgørende rolle for Shalchi-parret.

Den klart største modtager af donationer fra fonden er nemlig en iransk fond ved navn Engineer Shalchi Charity Foundation, hvor rigmanden sidder i bestyrelsen, og som han selv har taget initiativ til at stifte.

Som Ekstra Bladet for nylig kunne afsløre, var der flere opsigtsvækkende forhold i forbindelse med, at Djaffar Shalchi og hans kone gik konkurs med fire selskaber mellem 2012 og 2014. For eksempel forsvandt størstedelen af bogholderiet i to af selskaberne, og kuratorerne gik til politiet. Foto: Jonas Olufson

Donerer til sig selv

Fra 2017 til 2020 har den iranske fond således været den største modtager af donationer fra Human Act med mindst 11,2 millioner kroner, viser årsregnskaber. Den næststørste modtager af donationer fra fonden er initiativet Move Humanity med 6,3 millioner.

Også noget, som Shalchi har været medstifter af, og som har tråde til FN.

Aktiviteterne i den iranske fond er også noget, som Civilstyrelsen kigger nærmere på, fortæller Erich Erichsen fra Civilstyrelsen.

- Der bliver det komplekst. For man skal sikre sig, at det, som den iranske fond uddeler til, stemmer overens med formålet for den oprindelige fond.

- Har I bedt om at se dokumentation fra den danske fond for, præcis hvad det er for projekter, som er blevet støttet i Iran?

- Det er klart, at det har vores interesse, hvordan pengene fra fonden bliver uddelt, og herunder hvordan det er blevet uddelt til den iranske fond og videre derfra, siger Erich Erichsen.

Ekstra Bladet har ikke adgang til Human Acts første årsregnskab for året 2016/2017, hvorfor det er uvist, hvilke projekter der her modtog penge. Dog fremgår det af et regnskab, at fonden i regnskabsåret i alt donerede 2,4 millioner kroner.

Kunne ikke følge med

Og det er ikke kun Civilstyrelsen, der har svært ved at følge millionerne fra Danmark til Iran og ud til modtagerne.

Fondens revisorer fra BDO har også haft problemer.

'Vi har fået oplyst af fondens ledelse, at en direkte betaling til fonden i Iran ikke er mulig grundet internationale sanktioner mod Iran. Uddelingerne er derfor overført via bankkonti i Tyrkiet. Vi har ikke kunnet følge overførslerne fra Tyrkiet til Iran,' lød det i et revisionsprotokollat fra årsregnskabet for 2017/2018.

Det år sendte fonden ifølge regnskabet 2,2 millioner kroner til Iran.

Revisorerne slår også år efter år ned på forhold i økonomistyringen, der giver øget risiko for svig, fremgår det af materialet.