Rockwool dykker grundet Rusland-undersøgelse

Isoleringsselskabet Rockwool falder tirsdag mere end syv procent på børsen.

Det sker, efter at det mandag kom frem, at selskabet skal undersøges for muligt brud på EU's sanktioner mod Rusland.

Det var Berlingske, som mandag skrev om undersøgelsen.

Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, er ikke i tvivl om, at udviklingen på aktiemarkedet er en direkte konsekvens af offentliggørelsen af undersøgelsen.

- Dagens kursfald skyldes væsentligst, at Rockwool måske kommer i negativt søgelys for potentielt at have brudt sanktioner i forhold til Rusland, skriver han i en kommentar.

Det er Erhvervsstyrelsen, som vil undersøge, om det danske selskab har brudt regler om dual-use, som omhandler produkter, der kan bruges til både civile og militære formål.

Fredag kunne Danwatch og Ekstra Bladet beskrive, at Rockwools russiske samarbejdspartnere i mindst 21 tilfælde har leveret Rockwool-produkter til skibsværfter, der udfører ordrer på vegne af Ruslands forsvarsministerium.

Leveringerne løber ifølge de to medier op i omkring 11,5 millioner kroner.

De er sket i årene mellem 2015 og 2020 - altså efter Ruslands annektering af Krim, men før den fuldbyrdede invasion af Ukraine.

Over for mediet Marketwire oplyser Rockwool tirsdag formiddag, at man endnu ikke har hørt fra Erhvervsstyrelsen i forbindelse med undersøgelsen.

Rockwool er en af de virksomheder, som har valgt ikke at sælge sine aktiviteter i Rusland. Senest har ledelsen beskrevet det som 'den mindst dårlige mulighed'.

- Selv om det bestemt er en vanskelig beslutning at tage, mener vi etisk og kommercielt, at det er det rigtige at gøre at bevare ejerskabet af virksomheden, skrev ledelsen i regnskabet for 2022.

I regnskabet fremgik det også, at Rockwool ikke har foretaget nye investeringer i Rusland, siden landet invaderede Ukraine.