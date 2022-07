Royal Arena i underskud for første gang

Royal Arena har siden spillestedet blev indviet af Kronprins Frederik i starten af 2017 haft plus på kontoen.

Dog er det ikke længere tilfældet, viser et nyt 2021-regnskab fra Danish Venue Enterprise, som lejer sig ind i Royal Arena.

Det skriver Finans.

Millionunderskud

Regnskabet viser, at selskabet sluttede året med et underskud på 9,7 millioner kroner, hvilket er et markant dårligere resultat end sidste år, hvor regnskabsåret viste et overskud på 3,6 millioner kroner.

Ifølge mediet kan underskuddet blandt andet tildeles coronakrisen, eftersom der ifølge regnskabet kun blev afholdt ét arrangement i Royal Arena i første kvartal af 2022 som følge af myndighedernes nedlukning.

Selskabet har også skåret i omkostningerne, hvor de blandt andet er gået fra at have 57 fuldtidsansatte i 2019 til omkring 20 i 2021.

Derudover har de også søgt kompensation hos det offentlige for at klare sig igennem pandamien. Her fik de i 2021 36,5 millioner kroner i coronastøtte og lidt over 29 millioner i 2020.

I 2022 forventer Danish Venue Enterprise dog, at man får et positivt resultat, da der er mange udskudte koncerter og arrangementer fra 2020 og 2021, som afholdes i år.

Her forventer man et resultat før skat mellem fem og 20 millioner kroner.