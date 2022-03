Rusland tillader evakueringsvej for civile i to ukrainske byer

Russiske styrker har lørdag morgen indført en våbenhvile for, at civile i de ukrainske byer Mariupol og Volnovakha kan blive evakueret.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium lørdag morgen. Våbenhvilen skal være begyndt klokken 08.00 dansk tid.

- Fra klokken 10 (Moskva-tid, red.) erklærer russisk side en våbenhvile og en åbning af humanitære korridorer for at tillade civile at forlade Mariupol og Volnovakha, citerer russiske nyhedsbureauer forsvarsministeriet for at sige.

Civile kan få lov til at forlade Mariupol mellem klokken 10 og 15 dansk tid (12 til 17 Moskva-tid, red.). Det oplyser byens myndigheder ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

Rusland fortsætter i øvrigt den generelle offensiv i Ukraine, udtaler Ruslands forsvarsministerium ifølge RIA.

Natten til lørdag havde russiske styrker 'blokeret' for den strategisk vigtige havneby Mariupol. Den ligger tæt på krigens frontlinje i Donbass.

Byen har omkring 400.000 indbyggere. Den har i dagevis været udsat for angreb fra Rusland.

Det står ikke umiddelbart klart, om angrebene lørdag morgen er indstillet. Det vides heller ikke, om også andre områder vil blive omfattet af våbenhvilen.

Ifølge byens borgmester, Vadim Bojtjenko, har russiske styrker omringet byen. Man har angiveligt forsøgt at standse blokaden 'på alle mulige måder'. Tidligere lørdag anmodede Bojtjenko om en humanitær korridor.

Volnovakha ligger i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine og har også været genstand for hårde kampe, siden Rusland invaderede Ukraine. Det skete den 24. februar.

Våbenhvilen er blevet meddelt, efter at repræsentanter fra Rusland og Ukraine torsdag blev enige om at sikre evakueringsveje til civile.

Vejene skal sikre, at civile kan evakueres fra de igangværende kampe i Ukraine og bringes i sikkerhed.

Ifølge FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er over 1,2 millioner mennesker flygtet fra Ukraine i kølvandet på den russiske offensiv.

Der er cirka 44 millioner indbyggere i Ukraine.

Over halvdelen af de ukrainske flygtninge er taget til nabolandet Polen, der ligger vest for Ukraine.

Omkring 145.000 er taget til Ungarn, 103.000 til Moldova, 90.000 til Slovakiet og 57.000 til Rumænien, oplyser UNHCR.