Rusland, Venezuela, Qatar: DBU investerer i flere bandit-lande

DBU har købt godt ind af obligationer aktier hos nogle af verdens værste lande og kritiserede selskaber.

Det fremgår af den investeringsliste, som DBU har fremlagt, og som i dag er blevet kritiseret, fordi organisationen blandt andet har investeret i Qatar.

Men det mellemøstlige land er langt fra det eneste, der får alarmklokkerne til at ringe hos Transparency International Danmark.

For listen indeholder også statsobligationer i Rusland, Venezuela og Filippinerne. Obligationer i den brasilianske nationalbank. Lande som alle har ledere, for hvem eksempelvis ytringsfrihed er en by i - ja, Rusland.

- DBU har været ude og sige, at de ikke har fantasi til at forestille sig, at de har investeret i Qatar. Men nu viser det sig, at DBU også har investeret i en lang række andre lande, som de burde holde sig fra. Derfor mener jeg, at DBU bør åbne øjnene og få gjort rent i butikken. Det er ikke ansvarligt ikke at have styr på sine egne investeringer, siger Jesper Olsen, formand, Transparency International.

Kleptokratier

Det er dog ikke kun tvivlsomme landes statsobligationer, som DBU har investeret i. Organisationen har også investeret i selskaber, som flere af de største pensionsselskaber i Danmark aktivt har besluttet at holde sig fra.

Blandt andre olieselskabet Chevron Corp., som er på Pensams udelukkelsesliste, og som er blandt verdens største CO2-udledere. Men også Warrior Met Coal har DBU investeret i. Selskabet lever af kulminer, hvilket flere pensionsselskaber har droppet at investere i som følge af den grønne omstilling.

Og netop en moderne tilgang til investering, savner Jesper Olsen, når det kommer til DBU:

- Nogle af disse lande og virksomheder er dem, som vi forbinder med kleptokratier - altså steder, hvor der er omfattende korruption og hvidvask. Og det er man med til at vedligeholde med disse investeringer, siger han.

- DBU må komme ind i den moderne verden, hvor åbenhed og ansvarlighed ikke bare er noget, som vi siger, men også noget vi handler efter.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer. Han ønsker imidlertid ikke at svare på, om DBU nu vil skille sig af med de tvivlsomme investeringer.

Hjælp fra Danske Bank

I stedet henviser han til sine tidligere udtalelser til Ritzau:

- Vi har en investeringspolitik besluttet af DBU's bestyrelse, hvor vi har ladet Danske Bank stå for vores investeringer ud fra nogle retningslinjer, der følger FN's regler for investeringer, som blandt andet sikrer, at man eksempelvis ikke investerer i våben, siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ritzau.

- Så er vi blevet gjort opmærksomme på, at der er en lille bitte andel af værdipapirerne, som er placeret i Qatar. Selv om det kun er meget lidt, så er det i strid med alt det, vi gerne vil. De fleste ved, at vi i mange år har kæmpet for forandringer i Qatar og ikke ønsker at støtte styret dernede.

Heller ikke Danske Bank har synderligt mange kommentarer til investeringerne.

Danske Bank ønsker ikke at svare i den specifikke sag, men Erik Eliasson, der bærer titlen chef for ansvarlige investeringer i Danske Bank, udtaler sig generelt om deres arbejde.

- Retningslinjerne for vores investeringer sker i overensstemmelse med FNs principper for ansvarlige investeringer, mens vi også læner os op ad vores egne processer herunder bæredygtighedsrisici, screenings- og eksklusionskriterier.

- Derudover er vi aktive ejere, der søger at støtte og påvirke vores investeringer i en positiv retning. Vi gennemgår løbende vores investeringer med vores kunder og tilpasser kundernes ønsker til investeringerne herefter, lyder det skriftlige svar.