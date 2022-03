Russisk aktiehandel delvist åben

Efter at have været lukket siden 25. februar åbnede dele af det russiske aktieindeks Moex torsdag igen for handel.

Værdipapirer for 33 af de 50 selskaber i indekset kunne igen købes og sælges, og det resulterede efter en lille halv times handel i en indeksstigning på 11 procent. Det skriver Marketwire.

Dermed har indekset vundet noget af det terræn tilbage, som blev tabt, da omfattende sanktioner mod Rusland blev indført efter invasionen af Ukraine.

Aktieindekset røg ved den lejlighed ned med 35 procent, inden handlen blev suspenderet.

Det er energiselskaberne Gazprom og Rosneft, der trækker indekset opad med stigninger på henholdsvis 20,2 og 17,8 procent.