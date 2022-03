Russisk mangemilliardær ejer et stålværk i Danmark

Det er Danmarks eneste stålvalseværk, og virksomheden tæller over 400 ansatte.

Og så er NLMK Dansteel ejet af den russiske rigmand Vladimir Lisin.

Han figurerede ifølge CNN på amerikanske myndigheders såkaldte 'Putin-liste' i 2018. Det er en liste over prominente russere, hvoraf mange har tætte bånd til Kreml. Finans skriver dog, at han ikke er at finde på sanktionslister i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine.

Ifølge Finans er Vladimir Lisin Ruslands fjerderigeste, mens han ifølge Bloomberg er verdens 72. rigeste med en estimeret formue på 21,2 milliarder dollars.

En vanskelig situation

I 2020 omsatte NLMK Dansteel i Frederiksværk for svimlende 2,3 milliarder kroner, og det er en vigtig arbejdsplads for Halsnæs Kommune, hvor Frederiksværk ligger. Til TV 2 Lorry siger Steffen Jensen (S), som er borgmester i kommunen, at det er 'ulykkeligt', at NLMK Dansteel er russiskejet.

- Det er vores største arbejdsplads. Det er det, der definerer kommunen. Hvis man er frederiksværker, kender man en, der har arbejdet på stålværket. Derfor er det en vanskelig situation, siger han til TV 2 Lorry.

Han understreger samtidig, at han som borgmester ikke har indflydelse på eventuelle sanktioner, men at han er klar til at bakke op om sanktioner, der kan være med til at stoppe krigen i Ukraine.

Følger situationen tæt

Ekstra Bladet har været i kontakt med NLMK Dansteel, som ikke ønsker at stille op til et interview. I en mail til Ekstra Bladet skriver stålvalseværket, at de 'følger situationen tæt', og at de fortsat er forpligtet til at holde gang i deres nuværende forretning.

Ifølge sn.dk er NLMK Dansteel afhængige af såkaldte slabs (råmaterialer, red.), som de får fra moderselskabet i Rusland. Stålvalseværket oplyser, at deres nuværende lager af nødvendigt produktionsmateriale er betydeligt, og at de derfor kan fortsætte deres industrielle aktiviteter.

'Vi har udviklet og justerer løbende vores beredskabsplaner, så vi kan sikre vores forretningsmæssige aktiviteter, som situationen skrider frem,' lyder det afslutningsvis i mailen.

NLMK Dansteel producerer stålplader til blandt andet bro- og skibsbygning og til vindmølleindustrien.

