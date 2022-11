Så gik den ikke længere: Eksporten faldt i september

Eksporten har været kraftigt medvirkende til at holde hånden under dansk økonomi de senere år, men nu begynder den økonomiske modvind tilsyneladende også at ramme danske virksomheder, der handler med udlandet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten i september faldt med 3,5 procent.

Mens vareeksporten faldt med 3,9 procent, faldt salget af tjenester til udlandet med 3,0 procent.

Ser man på månederne juli, august og september, er der dog fortsat tale om en stigning på 6,8 procent.

Eksporten opgøres i løbende priser og tager derfor ikke højde for den inflation, der er løbet i vejret.

Derfor snyder billedet en smule, forklarer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Det seneste års flotte takter i eksporten skyldes i høj grad priseffekter. Stigende priser på eksempelvis energi og fragt har løftet eksporten i løbende priser.

- Fragtraterne er nu på vej ned, og det reducerer eksportindtægter fra søtransport, skriver han i en kommentar.

Udsigterne for de kommende måneder er ikke just rosenrøde. I flere af de lande, som Danmark eksporterer mest til, er der ifølge seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel udsigt til økonomisk tilbagegang.

- Især tilstanden i tysk økonomi ser kritisk ud. Det er Danmarks næststørste eksportmarked efter USA.

- Vores eksport til Tyskland er i modsætning til eksporten til USA meget konjunkturfølsom, da danske virksomheder er leverandører til den tyske bilindustri.

- Derudover køber tyskerne rigtig mange møbler og andre konjunkturfølsomme varer, skriver han i en kommentar.

Selv om eksporten faldt i september, er der fortsat stort overskud på betalingsbalancen, fordi vi stadig eksporterer langt mere, end vi importerer.

Overskuddet for 2022 løber indtil videre op i 277,4 milliarder kroner og er medvirkende til, at Nationalbanken har valgt at holde renten i Danmark lavere end i eurozonen for at forhindre, at kronen bliver for stærk.