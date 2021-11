Sad i kælder på Nørrebro: Nu er han blandt Danmarks rigeste

Joachim Ante begyndte for mange år siden at arbejde på at skrive en kode i en kælder på Nørrebro. Nu vælter pengene ind, og han er i dag i top ti over de rigeste personer i Danmark

38-årige Joachim Ante, der er medstifter af selskabet Unity, har haft fart på det seneste år.

Sidste år var han ikke blandt Danmarks 100 rigeste. I år er han landets tienderigeste.

Det viser opgørelsen fra Økonomisk Ugebrev, der hvert år laver en liste over Danmarks 100 rigeste personer eller familier.

Joachim Ante er ubetinget listens største højdespringer. Han har nu en formue på intet mindre end 14,7 milliarder kroner. Det er blot 2,7 milliarder færre end Mærsk Mc-Kinney Møller-familien.

Sad i kælder på Nørrebro

Det hele begyndte i en kælder på Nørrebro. Her sad en purung Joachim Ante og skrev den kode, der i dag har gjort Unity til den største spiller på markedet for blandt andet mobilspil, skriver Finans.

Koden har gjort det nemt for udviklere at lave computer- og mobilspil, og man må i den grad sige, at udviklerne har taget det til sig.

I 2019 blev der hver måned downloadet tre milliarder apps, som er udviklet med Unitys software, lyder det i selskabets prospekt, hvor det også meldes ud, at Unity nu sidder på over 50 procent at markedet for mobil-, pc- og konsolspil.

Markedsværdien eksploderede

Selskabet gik på børsen i New York i efteråret sidste år, og det fik selskabets værdi til at overstige 100 milliarder kroner.

Den børsnotering er i høj grad medvirkende til, at Joachim Ante i dag kan kalde sig Danmarks tienderigeste person. Efterfølgende steg overskuddet i hans personlige firma JA Technologies nemlig fra 36,5 millioner kroner i 2019 til 2331,4 millioner kroner i 2020.

Det er fortsat Lego-familien Kirk Kristiansen og Bestseller-familien Holch Povlsen, der sidder på de to øverste pladser over landets rigeste med en formue på henholdsvis 322,5 og 134,6 milliarder kroner.